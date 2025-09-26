FC Barcelona vs Real Sociedad: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
LaLiga no descansa y ya se prepara para lo que será una nueva jornada con mucha acción y con mucho fútbol. Por la fecha 7, el FC Barcelona deberá recibir a una Real Sociedad que buscará arruinarle la fiesta en casa.
Será un partido de mucho ida y vuelta, donde ambos están obligados a ganar: los culés para no perderle pisada al Real Madrid y los vascos para salir del fondo de la tabla de posiciones.
A continuación toda la información que deber saber sobre el partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Real Sociedad?
Ciudad: Barcelona, España
Fecha: domingo 28 de septiembre
Horario: 12.30 horas (ET), 10.30 horas (México), 18.30 horas (España)
Estadio: Estadio Olímpico de Montjuic
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Real Sociedad en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN
ESPN+
México
Sky Sports
Sky+
España
Movistar+
Movistar+
Últimos cinco partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Real Oviedo
3-1 V
LaLiga
Getafe
3-0 V
LaLiga
Newcastle
2-1 V
Champions League
Valencia
6-0 V
LaLiga
Rayo Vallecano
1-1 E
LaLiga
Últimos cinco partidos de Real Sociedad
Rival
Resultado
Competición
Mallorca
1-0 V
LaLiga
Betis
3-1 D
LaLiga
Real Madrid
2-1 D
LaLiga
Real Oviedo
1-0 D
LaLiga
Espanyol
2-2 E
LaLiga
Últimas noticias del Barcelona
Con el objetivo de la temporada siendo conseguir la triple corona, el Barcelona sabe que no puede permitirse dejar más puntos en el camino. Es por eso, que buscará quedarse con la punta intentando hacerse fuerte de local ante un rival que no se encuentra en su mejor momento.
Últimas noticias de la Real Sociedad
La Real Sociedad se encuentra en el puesto 16 de la tabla de posiciones, a tan solo tres puntos de meterse en la zona de descenso. Si bien aún es temprano, son conscientes de que están obligados a empezar a sumar si no quieren que el objetivo de la temporada cambie 180 grados.
Posibles alineaciones
FC Barcelona: J García; E. García, Araujo, Cubarsí, Martin; Casadó, Pedri; Raphinha, Dani Olmo, Rashford; Torres.
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Caleta - Car, Gómez; Méndez, Gorrotxategi, Soler; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.
Pronóstico SI
El partido promete estar igualado, pero el conjunto azulgrana hará valer su condición de local y logrará imponerse en el marcador.
Barcelona 3-1 Real Sociedad
Más noticias sobre LaLiga
Periodista argentina. Me apasiona el fútbol pero me guardo un rato los fines de semana para disfrutar de la F1.