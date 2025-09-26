Sports Illustrated Fútbol

FC Barcelona vs Real Sociedad: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El club azulgrana viene de ganar en Oviedo y busca recortarle puntos al Madrid
Julieta Natalutti|
FC Barcelona v Real Sociedad - La Liga EA Sports
FC Barcelona v Real Sociedad - La Liga EA Sports | David Ramos/GettyImages

LaLiga no descansa y ya se prepara para lo que será una nueva jornada con mucha acción y con mucho fútbol. Por la fecha 7, el FC Barcelona deberá recibir a una Real Sociedad que buscará arruinarle la fiesta en casa.

Será un partido de mucho ida y vuelta, donde ambos están obligados a ganar: los culés para no perderle pisada al Real Madrid y los vascos para salir del fondo de la tabla de posiciones.

A continuación toda la información que deber saber sobre el partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Real Sociedad?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: domingo 28 de septiembre

Horario: 12.30 horas (ET), 10.30 horas (México), 18.30 horas (España)

Estadio: Estadio Olímpico de Montjuic

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Real Sociedad en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN

ESPN+

México

Sky Sports

Sky+

España

Movistar+

Movistar+

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival

Resultado

Competición

Real Oviedo

3-1 V

LaLiga

Getafe

3-0 V

LaLiga

Newcastle

2-1 V

Champions League

Valencia

6-0 V

LaLiga

Rayo Vallecano

1-1 E

LaLiga

Últimos cinco partidos de Real Sociedad

Rival

Resultado

Competición

Mallorca

1-0 V

LaLiga

Betis

3-1 D

LaLiga

Real Madrid

2-1 D

LaLiga

Real Oviedo

1-0 D

LaLiga

Espanyol

2-2 E

LaLiga

Últimas noticias del Barcelona

Robert Lewandowski, Pau Cubarsi
Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Con el objetivo de la temporada siendo conseguir la triple corona, el Barcelona sabe que no puede permitirse dejar más puntos en el camino. Es por eso, que buscará quedarse con la punta intentando hacerse fuerte de local ante un rival que no se encuentra en su mejor momento.

Últimas noticias de la Real Sociedad

Mikel Oyarzabal
Real Sociedad v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

La Real Sociedad se encuentra en el puesto 16 de la tabla de posiciones, a tan solo tres puntos de meterse en la zona de descenso. Si bien aún es temprano, son conscientes de que están obligados a empezar a sumar si no quieren que el objetivo de la temporada cambie 180 grados.

Posibles alineaciones

FC Barcelona: J García; E. García, Araujo, Cubarsí, Martin; Casadó, Pedri; Raphinha, Dani Olmo, Rashford; Torres.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Caleta - Car, Gómez; Méndez, Gorrotxategi, Soler; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

Pronóstico SI

El partido promete estar igualado, pero el conjunto azulgrana hará valer su condición de local y logrará imponerse en el marcador.

Barcelona 3-1 Real Sociedad

