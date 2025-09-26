FC Barcelona vs Real Sociedad: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

LaLiga no descansa y ya se prepara para lo que será una nueva jornada con mucha acción y con mucho fútbol. Por la fecha 7, el FC Barcelona deberá recibir a una Real Sociedad que buscará arruinarle la fiesta en casa.



Será un partido de mucho ida y vuelta, donde ambos están obligados a ganar: los culés para no perderle pisada al Real Madrid y los vascos para salir del fondo de la tabla de posiciones.

A continuación toda la información que deber saber sobre el partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Real Sociedad?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: domingo 28 de septiembre

Horario: 12.30 horas (ET), 10.30 horas (México), 18.30 horas (España)

Estadio: Estadio Olímpico de Montjuic

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Real Sociedad en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN ESPN+ México Sky Sports Sky+ España Movistar+ Movistar+

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival Resultado Competición Real Oviedo 3-1 V LaLiga Getafe 3-0 V LaLiga Newcastle 2-1 V Champions League Valencia 6-0 V LaLiga Rayo Vallecano 1-1 E LaLiga

Últimos cinco partidos de Real Sociedad

Rival Resultado Competición Mallorca 1-0 V LaLiga Betis 3-1 D LaLiga Real Madrid 2-1 D LaLiga Real Oviedo 1-0 D LaLiga Espanyol 2-2 E LaLiga

Últimas noticias del Barcelona

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Con el objetivo de la temporada siendo conseguir la triple corona, el Barcelona sabe que no puede permitirse dejar más puntos en el camino. Es por eso, que buscará quedarse con la punta intentando hacerse fuerte de local ante un rival que no se encuentra en su mejor momento.

Últimas noticias de la Real Sociedad

Real Sociedad v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

La Real Sociedad se encuentra en el puesto 16 de la tabla de posiciones, a tan solo tres puntos de meterse en la zona de descenso. Si bien aún es temprano, son conscientes de que están obligados a empezar a sumar si no quieren que el objetivo de la temporada cambie 180 grados.

Posibles alineaciones

FC Barcelona: J García; E. García, Araujo, Cubarsí, Martin; Casadó, Pedri; Raphinha, Dani Olmo, Rashford; Torres.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Caleta - Car, Gómez; Méndez, Gorrotxategi, Soler; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

Pronóstico SI

El partido promete estar igualado, pero el conjunto azulgrana hará valer su condición de local y logrará imponerse en el marcador.

Barcelona 3-1 Real Sociedad

Más noticias sobre LaLiga