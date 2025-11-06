Federico Valverde no sufre ninguna lesión y está a disposición de Xabi Alonso

Luego del 1-0 en Anfield con victoria del Liverpool ante el Real Madrid por Champions League, la preocupación para Xabi Alonso pasaba por saber si el capitán Federico Valverde se había lesionado o no.

El jugador reconoció que había sentido una molestia que le incomodó durante la segunda mitad. "No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice que me dolió. Ahora veremos".

El centrocampista uruguayo del Real Madrid se sometió este jueves a diversas pruebas médicas en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde los servicios médicos del club blanco confirmaron que no hay dolencia, por lo que podrá ser de la partida contra el Rayo Vallecano este domingo en Vallecas para el Real Madrid.

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Marc Atkins/GettyImages

Ante esta situación, si Xabi Alonso lo desea, seguirá contando con el uruguayo, que viene jugando de lateral derecho ante la lesión de Dani Carvajal (que estará afuera hasta 2026) y recién ante el Liverpool volvió Trent-Alexander Arnold luego de muchas semanas, aunque existiría la posibilidad que el inglés juegue en ese lugar del campo.

El entrenador del Real Madrid sufrió ya las bajas de Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, y esta semana perdió a Franco Mastantuono por una pubalgia.

Por su parte, vale recordar que el propio Federico Valverde está reservado por Marcelo Bielsa para los amistosos que jugará la selección uruguaya en Torreón, México, frente a la selección azteca el sábado 15 de noviembre, y el martes 18 en Tampa ante Estados Unidos de cara al parón de selecciones por fecha FIFA con motivo de preparación para el Mundial 2026 a disputarse en dicho país, Canadá y México.

¿Qué dijo Valverde tras la derrota en Anfield?

“Queríamos ganar, siempre es lindo hacerlo en Anfield, es algo único, pero nos tocó perder, y agradecemos a la gente que vino con este tiempo. Nos toca seguir mejorando, es un golpe duro porque veníamos de una racha de buenos partidos. Lo importante es salir adelante como hicimos tras caer ante el Atlético de Madrid”, dijo.

