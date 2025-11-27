El Real Madrid vive días intensos, rodeado de versiones sobre supuestos roces internos y tensiones dentro del vestidor. Sin embargo, las voces del propio plantel comienzan a desmentir cualquier fractura. Federico Valverde y Eduardo Camavinga fueron los primeros en salir al frente.

Valverde, capitán uruguayo, publicó un mensaje contundente en redes sociales. “Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca”, expresó como declaración inicial ante el ambiente polémico.

El mediocampista añadió que convivir con figuras como Vinicius Jr. y Kylian Mbappé es un privilegio. Afirmó que contar con un grupo comprometido reafirma el nivel de exigencia interna y la unión del plantel blanco ante cualquier ruido mediático.

“En lo personal estoy trabajando para volver a mi mejor nivel. El míster siempre ha estado a mi lado, apoyándome y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo”, escribió, reforzando su respaldo al cuerpo técnico.

Valverde cerró su comunicado enfatizando la cohesión del grupo: “No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca”. Sus palabras llegaron en un momento clave para estabilizar la narrativa alrededor del Real Madrid.

Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Minutos después, Eduardo Camavinga también habló. El francés respaldó plenamente lo dicho por su compañero. “¿Problemas en el vestuario? Es más bien que la prensa está hablando”, declaró para cortar de raíz las especulaciones.

Camavinga aseguró que ve “un vestuario más unido que nunca”, agregando que harán todo lo posible para competir, ganar y apoyar al entrenador. Su mensaje fue interpretado como una postura conjunta del grupo.

Desde la directiva, cuerpo técnico y jugadores la intención es clara: evitar que las versiones externas distraigan al equipo, especialmente en semanas decisivas de la temporada. En Valdebebas quieren blindarse ante el ruido.

Por ahora, la línea interna del Real Madrid parece firme: puertas adentro no hay crisis. El objetivo es enfocarse en competir, ganar y continuar unidos, sin dar pie a rumores que alteren el funcionamiento del equipo.