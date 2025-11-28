Fernando Gorriarán da la cara luego de la pésima presentación de Tigres ante Tijuana

La noche del pasado miércoles, Tigres recibió un golpe muy fuerte de parte de Tijuana en los cuartos de final de la Liga MX. Los de la frontera han hecho pedazos a los de la UANL por un marcador final de 3-0. Para muchos, este global hasta el momento tiene tintes de definitivo en favor de los de Sebastián Abreú.

Tal percepción no es compartida por el capitán de los Tigres, Fernando Gorriarán. En su retorno a la ciudad de Monterrey, el charrúa fue el único en dar la cara luego de la caída. 'Nando' dejó en claro que el equipo está dólido por lo sucedido, sin embargo, eso no cambia el hecho de que buscarán la remontada sí o sí.

‘Fue un golpe duro’: Fernando Gorriarán desconsolado tras derrota ante Tijuanahttps://t.co/ASN9nlTYmn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 28, 2025

Estamos dolidos, al igual que la gente. Los entendemos. Sabemos que lo que pasó no es la realidad del plantel. Golpeados, pero no hay tiempo de lamentarse ni llorar. No fuimos el Tigres que fuimos a lo largo del semestre, pero tenemos la ilusión de revertir esta historia con nuestra gente el sábado. Fernando Gorriarán

Tijuana v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

El capitán de los Tigres pide a sus compañeros pasar la página y centrarse en el juego del sábado donde los del norte del país buscarán un regreso con tintes de épico.

Este plantel tiene mucha ilusión y mucho compromiso para dejar el alma. Este equipo se ha caracterizado por dar vuelta a estas series. Fernando Gorriarán

Fernando entiende que pueda haber malestar y decepción en la afición luego de lo mostrado por el equipo el pasado miércoles. A pesar de ello, el capitán tiene bien en claro que este sábado el Universitario estará repletó de gente que confían en ellos.

"Las ganas de revertir la serie con nuestra gente son muy grandes. Sabemos que tendremos un gran apoyo", concluyó el veterano charrrúa.