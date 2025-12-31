Fidel Ambriz asume la presión en Rayados y apunta a terminar la sequía de títulos

Fidel Ambriz dejó claro que en Monterrey no hay espacio para excusas ni procesos a medias. El mediocampista reconoció la carga histórica que implica defender a Rayados y subrayó que el plantel entiende la urgencia de volver a levantar un título, tras varios torneos quedándose cerca sin concretar el objetivo final.

“Sabemos la responsabilidad que conlleva estar tantos años sin ser campeón para una institución como Monterrey”, expresó Ambriz, consciente del contexto que rodea al club. El futbolista recordó que el equipo ha rozado la gloria recientemente, pero sin lograr el desenlace esperado en instancias decisivas del campeonato.

“TERMINAR EN LOS PRIMEROS LUGARES TE DA VENTAJAS IMPORTANTES” 🗣️



Fidel Ambriz asegura que es 'vital' terminar en primero en fase regular para no tener problemas en Liguillahttps://t.co/OByY2AJTtS pic.twitter.com/sSDAa5Vx94 — MedioTiempo (@mediotiempo) December 30, 2025

En ese mismo sentido, el mediocampista detalló que Rayados ha sido competitivo, aunque insuficiente. “En los últimos torneos hemos estado cerca: una final y dos eliminaciones por empate global”, señaló, subrayando que esos antecedentes obligan al grupo a corregir detalles y elevar el nivel desde la fase regular.

Para Ambriz, la clave estará en la constancia durante la temporada regular “Tenemos que hacer énfasis en el torneo regular. Terminar en los primeros lugares te da ventajas importantes, como cerrar en casa”, explicó, convencido de que la liguilla se construye con el trabajo previo de las 17 jornadas.

El futbolista también fue enfático al remarcar que cada partido debe asumirse como decisivo. “Son 17 finales, 17 partidos muy importantes, y no hay que restarle importancia a ninguno para cerrar en la parte alta de la tabla”, afirmó, dejando claro que Rayados no puede permitirse relajaciones.

Monterrey v America - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sobre la fase final, Ambriz aceptó que la liguilla siempre tiene un componente impredecible, pero insistió en la mentalidad correcta. “Después, en la Liguilla, se puede ganar o perder, pero tenemos que mantener esa ilusión y hambre de ser campeones”, añadió, reflejando el sentir del vestidor.

El mediocampista también se tomó un momento para valorar su etapa compartida con Sergio Ramos, quien ya no forma parte del plantel. “El haber tenido como compañero a un jugador como Sergio Ramos nos lo vamos a llevar para toda nuestra carrera y para nuestra vida”, expresó con admiración por el histórico defensor.

Ambriz cerró destacando el aprendizaje humano y profesional que dejó esa convivencia. “Lo que él representa y representó para el fútbol es histórico; es un jugador histórico del fútbol mundial”, dijo, antes de agradecer las enseñanzas recibidas y remarcar que esas lecciones serán clave para encarar el futuro inmediato de Rayados.

