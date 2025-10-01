¿Fin de la relación entre los Tigres y Sebastián Córdova?
No ha sido un semestre sencillo para los Tigres de la UANL. El cuadro del norte del país se ha mostrado irregular, tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup. A pesar de ello, cuentan con un plantel de peso que salvo un caos mayor, seguramente colocará al equipo en la fase final del torneo.
Ahora mismo, el área deportiva del club ya valora el futuro de la plantilla de cara al mercado de invierno. Hay varios nombres cuyo futuro no estaría con los de la UANL. Uno de ellos es Sebastián Córdova, cuya relación con los felinos termina en diciembre, algo que busca frenar la directiva.
De acuerdo con el reporte de Fernando Esquivel, Tigres ha puesto en la mesa del jugador y su manejo una nueva y última oferta de renovación para el mexicano. La misma sería la de extender su contrato por dos años con opción a un tercero. A nivel de sueldo, se le ofrece un mínima mejora en condiciones.
Por ahora Córdova no ha tomado una postura final. Se entiende que el mexicano se dará un tiempo antes de dar una respuesta. Lo que está claro es que el jugador exige minutos dentro del campo o en todo caso, una mejora financiera muy radical para aceptar el ofrecimiento del área deportiva.
Sebastián puede tener tranquilidad. Si bien el ex América tiene una vida cómoda en Monterrey, desde que Guido Pizarro es el técnico, ha perdido peso dentro del terreno de juego.
Sebastián sabe que de seguir en Tigres, gozará de buenos términos de contrato y una vida plácida en la ciudad. En caso de salir, siendo agente libre, le sobrarán ofertas sobre la mesa. La fuente afirma que Mazatlán, Juárez y de equipos de los llamados "4 grandes" de la Liga MX tienen interés en su firma.
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.