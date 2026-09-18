Flick analiza el gran momento del FC Barcelona antes de enfrentar al Sevilla: "Tenemos que gestionar los minutos"

Hansi Flick habló ante los medios en la previa del encuentro entre el FC Barcelona y el Sevilla por la séptima jornada de LaLiga 2026/27. El técnico destacó la evolución de su equipo respecto a la temporada pasada, aunque advirtió sobre la exigencia de jugar en Nervión, donde espera un conjunto local intenso y con una presión individual marcada.

Para contrarrestar la propuesta de los dirigidos por Luis García Plaza, el alemán remarcó la importancia de mover rápido la pelota, controlar el encuentro y generar espacios con cambios de orientación.

“Lo más importante es que nos centremos en nosotros mismos. Queremos ganar y ese es el trabajo que tenemos que hacer”, explicó Flick, que también anticipó unos días de descanso para el plantel después del partido.

La recuperación, una prioridad

Con un calendario cargado de partidos y el próximo parón internacional en el horizonte, el técnico puso el foco en la gestión física; Flick considera que la recuperación es fundamental para sostener el rendimiento del equipo durante una temporada con múltiples competencias.

En ese sentido, explicó que el trabajo diario también debe adaptarse al desgaste acumulado de los futbolistas. Además, reconoció cierta preocupación cuando los jugadores se van con sus selecciones, aunque confía en el trabajo de los diferentes cuerpos técnicos.

Dentro de esa planificación, las rotaciones seguirán teniendo un papel importante. Flick confirmó que Pau Cubarsí será titular ante el Sevilla después de haber descansado frente al Racing. Aún así, prefirió no adelantar más detalles sobre el once y dejó abierta la posibilidad de realizar nuevos cambios para administrar los minutos del plantel.

Raphinha, clave en la presión

Durante la conferencia, también habló del protagonismo que adquirió Raphinha como referencia ofensiva. El brasileño no solo aporta en los últimos metros, sino que tiene un papel determinante en el inicio de la presión azulgrana.

Barcelona v Athletic Club: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

El entenador destacó su actitud y sus ganas de liderar ese esfuerzo colectivo. Como capitán, el delantero es quien marca el camino en la presión y el resto del equipo debe acompañarlo. Para él, esa intensidad defensiva es una de las razones que explican su importancia dentro del sistema.

"Si miras las dos últimas temporadas, siempre empezamos la presión siempre con el '9' y él tiene ese hambre increíble e intensidad, mentalidad y actitud para empezar esa presión que necesitamos. Está a un nivel top. No solo marcando goles, que lo está haciendo genial, sino también en defensa. Siempre empieza la defensa, la presión, y todo el mundo está implicado".

Joan García tendrá descanso

Por otro lado, el técnico culé confirmó que Joan García no atraviesa un problema de gravedad, pero necesita parar debido a las molestias que venía arrastrando. Flick explicó que habló tanto con el arquero como con el equipo médico antes de tomar la decisión.

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