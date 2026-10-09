Flick confirma la baja de Raphinha: ¿cuántos partidos se perderá con el FC Barcelona?

El FC Barcelona afrontará sus próximos compromisos sin Raphinha: Hansi Flick confirmó este viernes que el delantero brasileño no estará disponible para el encuentro de LaLiga ante el Getafe ni para el duelo de UEFA Champions League frente al Galatasaray, previsto para el próximo martes.

La decisión responde a la necesidad de evitar riesgos con un futbolista que ya sufrió varios problemas físicos durante la temporada pasada.

Aunque el entrenador alemán aclaró que las molestias actuales no representan una lesión importante, reconoció que el cuerpo técnico prefiere actuar con cautela.

🗣️ Hansi Flick, sobre Raphinha. "No es una lesión, pero tenemos que tener cuidado porque el año pasado tuvo tres lesiones, y hay que cuidarle. No estará mañana ni contra el Galatasaray". pic.twitter.com/w2JRKMRPmn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 9, 2026

Raphinha arrastra problemas musculares en la pierna derecha, donde sufrió un edema durante su concentración con la selección de Brasil en la última Fecha FIFA, y todavía no está en condiciones de reincorporarse al trabajo colectivo.

El brasileño trabajó al margen del grupo

Las señales del último entrenamiento previo al partido contra el Getafe confirmaron que el regreso del delantero tendrá que esperar. Raphinha saltó al césped de la ciudad deportiva antes que sus compañeros, pero realizó ejercicios individuales y no participó en la sesión junto al resto del plantel.

El futbolista quiere probarse en el terreno de juego antes de tomar una decisión definitiva sobre su estado físico. Sin embargo, la postura del Barcelona es evitar cualquier posibilidad de recaída. Incluso si recibiera el visto bueno para volver antes de lo previsto, el plan inicial contemplaría que comenzara desde el banco, en lugar de regresar directamente al once titular.

Flick no quiere que una molestia aparentemente menor termine convirtiéndose en un problema de mayor duración, especialmente en un calendario que exige al equipo competir en dos torneos.

Gabriel Jesus apunta a ocupar su lugar

FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

La ausencia de Raphinha abre una oportunidad para Gabriel Jesus. Flick destacó la evolución del delantero brasileño y dejó entrever que podría ocupar su lugar en la alineación frente al Getafe. El entrenador considera que mejoró, se adapta al estilo de juego del equipo y está preparado para asumir mayores responsabilidades.

Aunque la baja de Raphinha supone una ausencia importante para el Barcelona, Flick se mostró satisfecho con lo observado en los entrenamientos, especialmente en la presión tras pérdida. El objetivo será mantener esa intensidad colectiva mientras el brasileño completa su recuperación y el cuerpo técnico evalúa cuándo podrá volver a competir sin riesgos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27