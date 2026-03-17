Flick evita hablar de su renovación y señala que el Barcelona será su último club

Hansi FLick compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido que enfrentará al FC Barcelona con el Newcastle. Más allá de evitar dar declaraciones concretas sobre su renovación, el técnico dejó entrever que su etapa en el Barcelona estaría en planes de ser el cierre definitivo de su carrera. “Este será mi último club, mi último trabajo”, expresó.

Y en la antesala de un compromiso determinante, Flick dejó en claro que el choque del Barcelona frente al Newcastle no tendrá margen de error. “Son fuertes y rápidos. Vamos a necesitar un rendimiento casi perfecto”, señaló, apuntando a lo que espera ver de su equipo en el campo.

La incógnita de su renovación

🚨 Hansi Flick, set to sign new deal at Barcelona valid until June 2028. 💙❤️



“We will announce the renewal for Flick soon, it will be for one more season — until 2028”, says Joan Laporta ✍🏼🔐



“Hansi has already agreed, he’s very happy here”, the president has told RAC1. pic.twitter.com/FFRR4ZanDD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026

A pesar de ese guiño a largo plazo, Flick fue prudente e insistió en que no es momento de hablar de contratos y eligió no entrar en detalles. “No es el momento”, resumió, priorizando el calendario inmediato del equipo. Aunque dejó en claro su comodidad en el club y el respaldo que siente tanto internamente como por parte del entorno, también remarcó que cualquier decisión se tomará más adelante y junto a su familia.

Flick también hizo referencia a los valores históricos del club, recordando la influencia de Johan Cruyff en la construcción del estilo. “No se trata solo de ganar, sino de cómo hacerlo”, explicó, poniendo énfasis en el juego colectivo y el espíritu de equipo como pilares fundamentales.

En esa línea, sostuvo que el plantel tiene calidad suficiente para aspirar a los más altos estandartes, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar si quieren consolidarse como candidatos en Europa.

Entre las individualidades, el técnico destacó el presente de Lamine Yamal, a quien considera capaz de marcar diferencias en contextos definitivos para el quipo. También abrió la puerta a variantes tácticas, como la posibilidad de utilizar a Dani Olmo en una posición más adelantada.

FC Barcelona Vs Sevilla FC - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

De cara al tramo final de la temporada, subrayó la importancia de que referentes ofensivos como Lewandowski y Ferran Torres mantengan un alto nivel para sostener las aspiraciones del equipo.

Por último, Flick no descartó sorpresas en la otra gran serie de la Champions League. Si bien elogió el rendimiento del Real Madrid en la ida, advirtió que el Manchester City tiene herramientas para revertir la historia. “En el fútbol puede pasar cualquier cosa”, afirmó.

Aunque la renovación de su contrato no está cerrada, el mensaje del entrenador parece claro: no buscará la continuidad en otro proyecto que no sea con el Barcelona.

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