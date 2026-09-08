Flick frena el debut de Bisiwu con el FC Barcelona en la UEFA Champions League

El FC Barcelona afrontará este miércoles su debut en la UEFA Champions League 2026/27 ante el Feyenoord con 22 futbolistas del primer equipo disponibles.

A ese grupo se sumarán los habituales del filial, entre ellos Hamza y Jesse Bisiwu. El extremo belga había recuperado el ritmo después de superar un problema en el tobillo y completó con normalidad los últimos entrenamientos, por lo que existía la posibilidad de que apareciera por primera vez en una convocatoria europea.

🚨🎙️| Hansi Flick: “Jesse Bisiwu will not enter the squad tomorrow. For now he will train with us and play with Barça Atlétic.” #fcblive pic.twitter.com/v59BxshiBj — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 8, 2026

Sin embargo, Hansi Flick terminó con la incertidumbre durante su conferencia de prensa previa al encuentro: “Bisiwu no estará en la lista para jugar ante el Feyenoord”, confirmó el entrenador alemán, quien explicó que, de momento, el futbolista continuará trabajando con el primer equipo, pero competirá con el filial.

Ya está habilitado

La situación de Bisiwu había generado expectativa porque, además de recuperarse de su lesión, el jugador ya solucionó los trámites burocráticos que le impedían disputar partidos oficiales con la primera división.

El belga dejó buenas sensaciones durante la pretemporada y tuvo participación en la Copa Catalunya ante el Sabadell, precisamente el encuentro en el que sufrió el golpe en el tobillo que lo obligó a detener su actividad durante varios días.

FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper Trophy | NurPhoto/GettyImages

Ahora, Bisiwu forma parte de la Lista A del Barcelona para la Champions, por lo que está habilitado para jugar en la competición; sin embargo, su debut deberá esperar.

Tendrá nuevas oportunidades

La competencia por un lugar en la convocatoria también influyó en la decisión. Flick dispone de 24 futbolistas para un máximo de 23 plazas, con Bisiwu y Brian Fariñas como principales candidatos al descarte. Finalmente, el técnico optó por dejar fuera al belga.

La decisión no significa que el extremo haya perdido protagonismo en los planes del entrenador. El alemán adelantó que “tendrá oportunidades más adelante”, mientras el conjunto catalán inicia una Champions que vuelve a aparecer como uno de los grandes objetivos de la temporada. El blaugrana buscará dar el primer paso ante el Feyenoord antes de afrontar un exigente calendario europeo.

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