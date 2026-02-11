Flick le lanza un dardo al Real Madrid antes del duelo de Copa con el Atleti

Hansi Flick compareció en la previa del cruce ante el Atlético de Madrid por la Copa del Rey, en el Ryadh Air Metropolitano, con un mensaje claro: el partido será una prueba de máximo nivel y su equipo llega con problemas físicos importantes.

El alemán confirmó que Marcus Rashford no está disponible por un golpe y admitió que la noticia no es positiva, aunque se mostró firme en su confianza: “Creo en mi equipo. No es una situación fácil”. Además, insistió en que se enfrentan a un rival “fantástico” y elogió el trabajo de Diego Simeone, destacando el rendimiento rojiblanco en su último compromiso copero.

Otra de las cuestiones centrales fue el estado de Raphinha, a quien Flick dejó prácticamente en duda. Sin entrar en plazos, explicó que el brasileño debe ir “paso a paso” y que el club tiene que cuidarlo por su intensidad y entrega.

“Es un jugador que lo da todo, a gran intensidad. Si siente algo, hay que tener cuidado”, remarcó, dejando entrever que la prioridad es evitar una recaída.

La frase del día: sin filtro con el Real Madrid

La rueda de prensa tuvo su punto más caliente cuando le preguntaron por quienes minimizan el recorrido del Barça en la Copa por haber enfrentado rivales supuestamente accesibles. Flick no dudó y soltó la respuesta más destacada de la jornada: “¿Rivales asequibles? Pregúntale al Real Madrid.”

Más tarde, bajó el tono y explicó que su intención era reivindicar el respeto por los equipos de categorías inferiores, recordando que la Copa suele dejar sorpresas y que varios clubes modestos han eliminado a equipos de Primera.

Flick también puso el foco en el formato de la eliminatoria y avisó que no se trata de un partido aislado: la serie se define en dos encuentros. “Son más de 180 minutos y hay que jugar bien los dos”, señaló, con el objetivo de llegar a la final como gran meta.

En el cierre, el técnico dejó elogios para Araújo, valorando su fortaleza mental; defendió a Koundé por su carácter competitivo; y se rindió ante Lamine Yamal, a quien definió como un jugador capaz de decidir partidos y con margen enorme de crecimiento.

