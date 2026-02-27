Flick no se confía y exige la mejor versión del FC Barcelona ante el Newcastle United

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, analizó el cruce de octavos de final de la UEFA Champions League ante el Newcastle United y dejó un mensaje claro: no hay margen para la confianza. En la previa del compromiso liguero frente al Villarreal, el técnico fue consultado por la serie europea y remarcó que su equipo deberá mostrar su mejor versión si quiere meterse entre los ocho mejores del continente.

Flick recordó el antecedente en St. James’ Park a comienzos de temporada, cuando el Barça se impuso 2-1 con un doblete de Marcus Rashford. Sin embargo, evitó aferrarse a ese resultado como referencia determinante. “Esto es la Champions. Cada partido es distinto y todos los equipos que están aquí tienen calidad. El Newcastle es fantástico y siempre hay que respetar al rival”, sostuvo el entrenador.

Un rival en crecimiento y con poder ofensivo

El conjunto inglés llega fortalecido tras una eliminatoria contundente frente al Qarabag, al que superó con un global de 9-3. Esa capacidad goleadora encendió las alarmas en el entorno azulgrana, consciente de que cualquier desajuste puede pagarse caro en esta instancia. El equipo británico ha mostrado intensidad, transiciones rápidas y una notable eficacia en los últimos metros.

Además, Flick relativizó las especulaciones sobre un supuesto camino accesible hacia la final, luego de que el sorteo evitara a potencias como el Paris Saint-Germain, el Liverpool o el Bayern Múnich hasta una hipotética definición. “¿Han visto contra quién podríamos jugar después? Todos los que están en esta ronda son fuertes. Primero debemos centrarnos en el Newcastle”, apuntó.

El técnico alemán insistió en que el objetivo es competir con personalidad, pero sin subestimar a nadie. “Todos queremos llegar a la final y ellos también. Tenemos que jugar nuestro mejor fútbol”, afirmó. El Barça parte como favorito en la previa, aunque la advertencia está hecha: en la Champions no hay rivales sencillos y cualquier exceso de confianza puede costar la temporada europea.

