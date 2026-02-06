Flick pierde a un titular clave para el duelo de Liga ante el Mallorca

El brasileño Raphinha arrastra una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Un problema muscular que, si bien no reviste gravedad, obliga al cuerpo técnico del FC Barcelona a extremar precauciones en un tramo del calendario donde el desgaste empieza a acumularse.

Segundo partido consecutivo ausente

La baja ante Mallorca será la segunda consecutiva para el internacional, que ya se perdió el cruce de Copa del Rey del martes, cuando no viajó a Albacete para disputar la eliminatoria de cuartos de final.

En el club, de todos modos, la situación no genera alarma: desde el primer parte interno se estimó una baja aproximada de una semana, por lo que el plan sigue siendo el mismo. La expectativa es que Raphinha pueda estar disponible para el partido de ida de las semifinales de Copa, programado para la próxima semana.

Con el brasileño fuera, Hansi Flick deberá reorganizar el frente de ataque. Las alternativas principales son Marcus Rashford y Dani Olmo, dos perfiles distintos que pueden modificar el plan del Barça.

El inglés aparece como el reemplazo más natural por características: velocidad, profundidad y desequilibrio en banda. En cambio, Olmo ofrece una solución más asociativa, con mayor control del ritmo y equilibrio en el juego, sin perder presencia ofensiva.

Más allá del partido ante el Mallorca, la decisión de no forzar a Raphinha responde a una prioridad clara: llegar con piezas importantes al momento más decisivo de la temporada. Flick no solo necesita sumar en Liga, también quiere un equipo completo para atacar la Copa, donde el margen de error se reduce al mínimo.

En ese contexto, el cuerpo técnico valora especialmente no correr riesgos innecesarios con molestias musculares, ya que una recaída podría dejar al brasileño fuera por más tiempo del previsto. Por eso, la idea es que complete el proceso de recuperación sin apurar plazos.

