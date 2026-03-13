Flick recupera a dos jugadores importantes para el partido entre el Barcelona y el Sevilla

El FC Barcelona se encuentra en un momento de inflexión de la temporada: está primero de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid y definirá de local los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Newcastle tras el 1-1 en la ida celebrada en St. James Park.

A la espera del partido contra las Urracas, el equipo de Hansi Flick tendrá un domingo particular: mientras se llevan a cabo las elecciones del club, recibirá al Sevilla para intentar mantener (o ampliar si el Madrid pierde con el Elche) la ventaja en la cima de la clasificación del certamen doméstico.

Para esto, es crucial tener a las figuras en condiciones y Flick respiró aliviado en ese sentido: en la sesión de entrenamiento del viernes, tanto Lamine Yamal como Eric García trabajaron con normalidad a la par de sus compañeros.

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

En los trabajos del jueves, el talentoso canterano presentaba un malestar general y decidieron no forzarlo, mientras que García tenía una sobrecarga muscular que amenazaba con dejarlo afuera del encuentro.

El duelo ante el Sevilla será importante en varios aspectos, ya que se espera que Hansi Flick cuide a algunos futbolistas y el Barça no dispute el encuentro con su once de gala pensando en el gran objetivo, que sin dudas es la participación en la UEFA Champions League.

El rendimiento en la ida contra el Newcastle de Eddie Howe estuvo por debajo de la media y el resultado es un tanto mentiroso, ya que las Urracas tuvieron el grueso de las llegadas al arco y el FC Barcelona recién lo empató sobre el final de los 90 minutos gracias a un penal generado por Dani Olmo y definido de buena manera por Lamine Yamal. Ahora, en casa, intentarán quedarse con la serie y clasificarse a los cuartos de final, donde irían con el ganador de la serie entre Atlético de Madrid y Tottenham.

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