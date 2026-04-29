Flick recupera tres figuras clave del equipo para el tramo final de LaLiga

Este miércoles se confirmó que Raphinha, Marc Bernal y Andreas Christensen ya trabajan a la par del grupo y amplían el abanico de variantes para un FC Barcelona que necesita respuestas inmediatas en los próximos compromisos de LaLiga.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Raphinha, Marc Bernal and Andreas Christensen all returned to Barcelona training today after injuries.



— @alexpintanel pic.twitter.com/ZZt42aD6Or — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 29, 2026

Mientras el plantel se enfoca en el encuentro ante el CA Osasuna, el cuerpo técnico apunta a que, además de sumar minutos este fin de semana, los tres futbolistas puedan llegan con ritmo al Clásico ante el Real Madrid el próximo domingo 10 de mayo, en el Spotify Camp Nou.

Bernal, Raphinha y Christensen, listos para volver

El caso de Bernal es uno de los más alentadores entre los regresos progresivosy dan por hecho que estará disponible para el partido en El Sadar; el juvenil dejó atrás un esguince de tobillo sufrido ante el Atlético de Madrid y su rehabilitación fue más rápida de lo esperado.

Por su parte, Raphinha superó una lesión muscular en el bíceps femoral quelo marginó de la actividad deportiva durante varias semanas tras la última fecha FIFA de marzo. Si bien podría integrar la convocatoria, el cuerpo técnico mantiene la cautela en torno a su recuperación para evitar recaídas que condicionen su participación en una fase tan exigente del calendario.

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | DeFodi Images/GettyImages

Entre ellos, la vuelta de Christensen al banco azulgrana es la noticia más significativa. El defensor danés no jugaba desde diciembre, cuando sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento. Luego de meses de rehabilitación, podría volver a sumar minutos antes de que termine la temporada. Su regreso le ofrece al entenador Hansi Flick variantes en la salida desde el fondo, una de clas claves del estilo que busca consolidar en el equipo.

Con LaLiga todavía en disputa y el Clásico a pocos días, la gestión de minutos será determinante en el Barcelona para transformar estas recuperaciones en rendimiento explícito dentro del campo de juego y sumar los puntos necesarios para definir su campaña.

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