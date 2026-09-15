Flick respalda la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro: "Es nuestro jugador y apoyamos a nuestros jugadores"

Hansi Flick habló este martes en conferencia de prensa antes del duelo entre el FC Barcelona y el Racing de Santander, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga 2026/27. El conjunto azulgrana llega invicto tanto en el campeonato español como en la UEFA Champions League, mientras que su próximo rival se encuentra en la zona media de la clasificación y todavía no consiguió sumar fuera de casa.

El técnico alemán advirtió que el encuentro no será sencillo y elogió especialmente la propuesta del Racing. “Es impresionante ver cómo juegan, la valentía con la que salen”, señaló Flick, quien destacó la capacidad del conjunto cántabro para atacar los espacios y jugar con profundidad.

🗣️ Hansi Flick: "We want to win every game. We aren't thinking about anything else, only about tomorrow. We have a home match against an opponent that is doing well. It won't be an easy game and everyone will need to be fully focused." pic.twitter.com/7U12b1u5SQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2026

La gestión de minutos, una prioridad

El entrenador también explicó cómo está administrando los esfuerzos del plantel después de unas semanas de mucha exigencia. El azulgrana afronta el partido antes de un nuevo parón internacional y Flick reconoció que deberá analizar el estado físico de cada futbolista antes de definir el once.

“Hoy ha sido un día más de recuperación, no hemos puesto una carga muy alta. Mañana veremos quién está bien para empezar”, explicó. Además, dejó claro que los minutos deberán repartirse en función de las condiciones de cada jugador, pese a que todos aspiran a ser titulares.

Flick respalda a Lamine Yamal

Uno de los temas centrales de la rueda de prensa fue el Balón de Oro 2026 y la aspiración de Lamine Yamal a conquistar el premio. El delantero culé manifestó públicamente su deseo de obtener el galardón y recibió el respaldo de su entrenador.

Flick destacó la confianza del futbolista y aseguró que está demostrando su enorme nivel sobre el campo. También defendió que el Barcelona apoye públicamente a su jugador en la carrera por el reconocimiento individual. “Es nuestro jugador y apoyamos a nuestros jugadores. Siempre es así”, afirmó el alemán.

El Camp Nou y un sueño antes de 2029

Asimismo, la confirmación del Spotify Camp Nou como sede de la final de la Champions League de 2029 también estuvo presente en la conferencia. Flick celebró la noticia, aunque dejó claro que el objetivo del equipo pasa por conquistar el máximo título continental mucho antes de esa fecha.

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

“Nuestro sueño es ganar la Champions antes”, aseguró; también se mostró ilusionado con el futuro del estadio una vez finalizadas las obras y destacó el impacto que tendrá para el club.

En esa misma línea, el técnico fue consultado sobre la posibilidad de continuar en el banco azulgrana cuando se dispute esa final y, aunque evitó hacer promesas a largo plazo, dejó clara su satisfacción con su presente: "Estoy disfrutando en Barcelona, entrenando al Barça”, reconoció, mientras admitió que en el fútbol nunca se puede saber qué ocurrirá en el futuro.

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