Flick se muestra contundente con Adeyemi tras su debut de pretemporada en el FC Barcelona

El debut de Karim Adeyemi con la camiseta del FC Barcelona dejó sensaciones encontradas: disputó sus primeros 45 minutos en el empate 2-2 frente al Birmingham City, en el primer amistoso de la pretemporada.

Si bien dejó ver algunas de las cualidades que lo llevaron al conjunto culé, como su velocidad para atacar los espacios, la capacidad para romper líneas y la personalidad para pedir constantemente la pelota, también evidenció falta de ritmo competitivo y cierta imprecisión en los metros finales.

Flick no ocultó su disconformidad

Después del encuentro, Hansi Flick realizó una evaluación sincera de su actuación y reconoció que el rendimiento estuvo por debajo de lo esperado, aunque remarcó que confía plenamente en el potencial del futbolista alemán.

El técnico azulgrana fue directo al analizar la actuación del ex Borussia Dortmund y aseguró que algunas de las decisiones de Adeyemi durante el partido no fueron las mejores; también recordó que el nivel mostrado en los entrenamientos ha sido superior al visto en el amistoso.

Un debut con destellos, pero también errores

En varias transiciones ofensivas eligió opciones equivocadas, aceleró jugadas que pedían mayor tranquilidad y le costó generar peligro. Incluso perdió una pelota que terminó originando una acción de gol para el conjunto inglés, una situación que reflejó que todavía debe ganar confianza dentro del sistema de juego catalán.

Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Asimismo, Flick explicó que el delantero apenas lleva una semana trabajando con el plantel, por lo que considera lógico que todavía necesite tiempo para adaptarse al planteo táctico y alcanzar su mejor estado físico. Aun así, insistió en que espera mucho más de él en las próximas semanas.

El entrenador español está convencido de que, una vez adaptado al equipo y con mayor ritmo de competencia, el extremo podrá convertirse en una pieza importante gracias a su velocidad, intensidad y capacidad para desequilibrar por las bandas.

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