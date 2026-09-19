Flick se rinde ante Raphinha tras su hat-trick al Sevilla: "Está siendo espectacular"

El FC Barcelona está teniendo un arranque de ensueño en la temporada 2026/2027 de LaLiga: los blaugranas suman siete victorias en los primeros siete encuentros del torneo. En este periplo, el equipo de Hansi Flick registra 21 puntos, 31 goles a favor y solamente siete goles en contra.

Este fin de semana, el conjunto catalán se impuso ante el Sevilla por marcador de 3-1. El Sevilla se fue arriba en el marcador al minuto 19, con gol de Youssouf Fofana, pero Raphinha, con un hat-trick, le terminó dando la victoria a su club.

Raphinha se encuentra en la mejor forma futbolística de su vida: en siete encuentros de liga, suma 12 goles y tres asistencias, y en uno más de Champions League, registra dos goles.

En conferencia de prensa, Hansi Flick fue cuestionado sobre el gran nivel que vive el delantero brasileño de 29 años. El estratega alemán aseguró que para el FC Barcelona, su renovación "es la mejor decisión" y elogió el nivel que ha mostrado.

Cuando ves cómo conecta con la grada, con el equipo. Es un líder, lo da todo Hansi Flick

El técnico del Barcelona supuso que Raphinha "ahora está contento" por jugar como el nueve del equipo y se rindió al originario de Porto Alegre al afirmar que su rendimiento está campaña es "espectacular".

Lo de esta temporada está siendo espectacular... la segunda parte de hoy: increíble Hansi Flick

Sevilla Fc V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Debido al parón por la Fecha FIFA, el Barcelona volverá a la actividad hasta el próximo 10 de octubre, cuando se mida ante el Getafe en la jornada 8 de LaLiga ante el Getafe en el Spotify Camp Nou.