Florentino Pérez: "no me quiero ir del Real Madrid, quiere seguir ganando"

Florentino Pérez dejó claro que no contempla abandonar al Real Madrid pese a una temporada marcada por críticas, eliminación europea y sequía total de títulos a nivel local. El dirigente aseguró que su intención es mantenerse al frente del proyecto deportivo y seguir ampliando el legado internacional de la institución blanca en los próximos años.

“No voy a dimitir. No quiero dejar el Real Madrid. Quiero ganar más Champions League, ese es el plan”, aseveró el presidente madridista, quien también defendió la gestión reciente del club. Florentino consideró injustas las versiones que apuntan a un supuesto frcaso absoluto de la institución durante los últimos meses dentro y fuera del terreno de juego.

🚨 Florentino Pérez tells Chiringuito: “I do NOT want to leave Real Madrid”.



“I want to win MORE Champions League, that’s the plan”. pic.twitter.com/hm9Di8Vwd4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

El mandatario rechazó además la narrativa que asegura que el club acumula dos años sin conquistar títulos importantes. “¿Tenemos que ganar siempre la Champions League? Si es así, entonces el resto de los clubes europeos deberían simplemente cometer suicidio”, expresó en medio de evidente molestia.

Florentino recordó además que la institución sí levantó trofeos durante la campaña pasada, aunque muchos aficionados y gente de la prensaminimicen dichos logros. “Ganamos dos títulos la temporada pasada. ¿Por qué no cuenta eso ahora? Ganamos la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental. Eso cuenta, para mí”, declaró el dirigente.

Florentino Perez Of Real Madrid Press Conference | AFP7/GettyImages

El presidente madridista también volvió a referirse al conflicto institucional con el FC Barcelona alrededor del caso Negreira. Florentino aseguró que el conjunto blaugrana tiene derecho a proceder legalmente si así lo considera necesario. “Si el Barcelona quiere demandarme, adelante… que me demanden”, comentó sin mostrar preocupación de futuras represalias.

Finalmente, Pérez endureció todavía más el discurso al cuestionar una vez más la postura del Barcelona dentro del proceso relacionado con José María Enríquez Negreira. “Durante dos décadas les han pagado, y en el juicio están diciendo cosas que no corresponden a la verdad. La próxima semana presentaremos todo con documentaciones de todos estos años”, concluyó el presidente del Real Madrid.