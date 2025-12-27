Florian Wirtz marcó su primer gol con el Liverpool tras 17 partidos disputados

El Liverpool no atraviesa su mejor momento y aún así ya lograron meterse entre los puestos de competencia europea. Además, las buenas noticias se hicieron presentes en el equipo y es que hoy, Florian Wirtz marcó el uno por cero para su equipo frente al Wolverhampton en la Jornada 18 de la Premier League.

No podía haber mejor momento que el llamado Boxing Day para que el alemán se estrenara como goleador del equipo y es que ha sido criticado ya que costó más de 100 millones de euros y hasta el momento no había logrado marcar gol enfundado en la camiseta Red.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WOLVES | OLI SCARFF/GettyImages

Tuvieron que pasar 17 partidos para que este hombre se hiciera presente en el marcador. Los locales recuperaron la pelota en medio campo contrario, ahí apareció Hugo Ekiteke quien arrastró la pelota y la sirvió ante el movimiento del alemán, quien ya dentro del área empujó la misma ante la salida del arquero José Sá.

Este tanto significó el segundo del día para el equipo comandado por Arne Slot, quien en pasadas semanas estaba en la cuerda floja, ya que Ryan Gravenberch hizo el primero al 41', solo un minuto antes que el futbolista alemán.

Además de esto, también el pasado 20 de diciembre en el encuentro contra el Tottenham de la pasada jornada de la máxima categoría del futbol inglés, Wirtz dio su primera asistencia en dicha competencia enfundado en la camiseta de su actual equipo, dicho pase sirvió para que llegara el gol con el que abrieron el marcador en su victoria de dos goles por uno en el Tottenham Stadium.