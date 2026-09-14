Florian Wirtz no responde a las expectativas en el Liverpool y el Bayern Múnich permanece atento a su futuro

El futuro de Florian Wirtz podría volver a estar relacionado con el Bayern Múnich. El conjunto bávaro ya intentó hacerse de su ficha antes de su salida del Bayer Leverkusen, pero el elevado precio de la operación terminó alejándolo de la puja. Ahora, la falta de continuidad en el Liverpool vuelve a despertar interés en Alemania.

El futbolista llegó a Anfield en el verano de 2025 después de que el club inglés realizara una apuesta económica de 137,5 millones de euros, una cifra que convirtió inmediatamente al mediocampista en una de las principales caras del nuevo proyecto deportivo.

🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: Florian Wirtz has only scored 5 goals in 37 Premier League games so far.



He was signed for €150M. pic.twitter.com/iOCVZ7ggxu — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 14, 2026

Pero, hasta el momento, Wirtz no logró trasladar a Inglaterra el nivel que lo convirtió en una de las grandes figuras de la Bundesliga. De hecho, tras las primeras cuatro jornadas de la Premier League 2026/27 y el debut en la UEFA Champions League, el alemán todavía no consiguió convertir.

Las dudas crecen en el Liverpool

Durante la campaña pasada terminó con cinco goles y tres asistencias en 33 partidos del campeonato inglés, números que quedaron por debajo a los que había conseguido en su último curso con el Leverkusen, cuando alcanzó los 16 tantos y 15 asistencias.

Aun así, el club no contempla desprenderse de una de sus grandes inversiones. El jugador tiene contrato hasta 2030 y el objetivo pasa por encontrar la fórmula que le permita recuperar protagonismo y volver a acercarse al nivel que mostró en Alemania.

El Bayern espera su oportunidad

En esa línea, según trascendió, el Bayern continúa siguiendo de cerca su evolución y considera que Wirtz mantiene las condiciones necesarias para convertirse en uno de los grandes referentes del fútbol alemán, por lo que no habría descartado intentar su incorporación si aparece una oportunidad en el próximo mercado.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Liverpool FC/GettyImages

Si el mediocampista recupera su mejor versión y se convierte en una pieza fundamental para Andoni Iraola, una salida será prácticamente imposible. Pero si las dudas persisten durante los próximos meses, el escenario podría cambiar y el conjunto bávaro estaría preparado para volver a intentar un fichaje que ya quiso concretar antes de su llegada a Inglaterra.

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