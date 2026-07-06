¿Folarin Balogun juega contra Bélgica? Por qué puede estar pese a la roja en el Mundial 2026

El mundo del fútbol opina sobre un bochorno en el Mundial 2026: la FIFA dictaminó suspender la sanción de un partido que pesaba sobre Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, por ser expulsado frente a Bosnia y Herzegovina por una dura entrada sobre Tarik Muharemovic.

“La aplicación de la suspensión del partido queda suspendida por un período de prueba de un año. Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará, sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”, reza el comunicado de la FIFA que dejó atónitos a propios y extraños.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, posteó horas después el propio Donald Trump en X, generando una ola de indignación aún más grande. Según trascendió, la propia Casa Blanca habría estado involucrada en el pedido de amnistía a la FIFA.

La entrada de Balogun sobre Muharemovic. | Michael Steele/GettyImages

Por su parte, Mauricio Pochettino celebró el hecho de poder contar con Balogun para el partido ante Bélgica: “Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos todos la decisión. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia, jugando con diez por una decisión totalmente injusta. Es una decisión fantástica para el fútbol. Se abre la posibilidad de reparar un poco las decisiones incorrectas”.

La bronca de la UEFA

"La decisión de suspender durante un año, a modo de prueba, la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja traspasó una línea roja", disparó la UEFA en un comunicado en su web oficial.

UEFA statement on the Balogun case: ⬇️https://t.co/9LQDx8waKe — UEFA (@UEFA) July 6, 2026

Además, el mensaje continuó: "Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación. Es un principio consagrado en el reglamento, que no puede estar sujeto a excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad".

"Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan insólita, incomprensible e injustificable", cerraron.



¿Cuándo se juega Estados Unidos vs Bélgica?

Seattle Sounders FC v Paris Saint-Germain FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

Fecha : lunes 6 de julio de 2026

: lunes 6 de julio de 2026 Horario: 19:00 (ET USA), 18:00 (MEX), 02:00 del martes (ESP)

19:00 (ET USA), 18:00 (MEX), 02:00 del martes (ESP) Árbitro : Adham Makhadmeh (JOR)

: Adham Makhadmeh (JOR) Estadio: Lumen Field, Seattle.