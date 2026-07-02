Folarin Balogun se va expulsado en el Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina y no jugará ante Bélgica

La selección de los Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina con un solitario gol de Folarin Balogun al minuto 45, en el duelo correspondiente a los 16avos de final por el Mundial 2026.

El delantero en cuestión estaba siendo el gran héroe del encuentro, pero en la segunda mitad, en una de esas jugadas que uno ve con toma congelada y no duda, la califica de roja y listo, mas en el trámite de un partido podría traer consigo ciertos contextos, el árbitro decidió consultarlo con el VAR y le sacó la tarjeta roja, dejando con 10 jugadores a sus compañeros quedando todavía más de 20 minutos por delante.

Para la buena suerte de Folarin Balogun, al minuto 82 Malik Tillman marcó un golazo que sentenció el pase del combinado norteamericano a los octavos de final del Mundial 2026, en donde se enfrentarán al conjunto de Bélgica.

¿Cómo llegaron ambas selecciones a este partido por los 16avos de final?

El conjunto de Mauricio Pochettino ha sido una de las grandes sorpresas de la Copa. Si bien el dueño de casa era el favorito a quedarse con el Grupo D, lo que llamó la atención fue el juego desplegado por sus jugadores.

Presión alta, intensidad y una gran variedad de movimientos en ataque le permitieron ganar sus dos primeros juegos (4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia). Si bien cayó en su última presentación ante Turquía en un partido en el que rotó futbolistas, ha dejado en claro que tiene grandes ambiciones para lo que resta del certamen.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, consiguió meterse a los16avos de final como uno de los mejores terceros. Empató 1-1 ante Canadá en su estreno, fue goleador por Suiza por 4-1 y ganó el partido que tenía que ganar para clasificar: 3-1 a Catar, en la última jornada del Grupo B.

Bosnia luchó hasta el final, mas no consiguió avanzar. Estados Unidos, por otro lado, pareció manejar de buena forma la pausa de rehidratación y siguió el camino de Canadá y México, como el tercer anfitrión en meterse entre los mejores 16 del torneo.

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