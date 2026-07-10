Francia alcanzó su tercera semifinal consecutiva en un Mundial y sueña con igualar un récord histórico

Después de vencer con autoridad por 2-0 a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, la selección de Francia se clasificó a las semifinales por tercera Copa del Mundo consecutiva, una racha que muy pocos combinados lograron sostener.

Desde la conquista del título en Rusia 2018, los Bleus se acostumbraron a competir en las instancias decisivas: alcanzaron la final en Qatar 2022 y ahora vuelven a estar entre los cuatro mejores, confirmando una regularidad que los ubica entre las grandes potencias del fútbol internacional.

#OJOALDATO - TRES jugadores de la Francia actual alcanzan su TERCERA semifinal consecutiva del Mundial: Mbappé, Dembélé y Lucas Hernández 🇫🇷 (2018, 2022 y 2026).



El récord lo tiene Miroslav Klose 🇩🇪, presente en CUATRO seguidas (2002-2014). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 9, 2026

Mbappé y dos compañeros siguen haciendo historia

El éxito francés también se debe a nombres propios: dentro de éste récord, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Lucas Hernández alcanzaron igualmente su tercera semifinal mundialista consecutiva; los tres estuvieron presentes en Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en la edición 2026.

De los campeones del mundo hace ocho años, ellos son los únicos futbolistas que permanecen en el plantel y continúan siendo protagonistas del conjunto dirigido por Didier Deschamps. Aun así, todavía están por detrás del récord individual que conserva el alemán Miroslav Klose, quien disputó cuatro semifinales consecutivas entre 2002 y 2014.

Asimismo, por el camino quedaron figuras fundamentales del ciclo campeón del seleccionado como Antoine Griezmann, Paul Pogba, Raphaël Varane, Olivier Giroud y N'Golo Kanté, pero los Bleus lograron sostener su nivel gracias a una nueva generación liderada por Mbappé en la ofensiva.

France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Ian MacNicol/GettyImages

Una marca reservada para los gigantes

Sin embargo, con esta clasificación, Francia igualó un registro que únicamente Brasil había conseguido en dos oportunidades. La Canarinha disputó tres semifinales consecutivas entre 1970 y 1978, y volvió a hacerlo entre 1994 y 2002, ciclos en los que levantó tres títulos mundiales.

Ahora, con el boleto asegurado entre los cuatro mejores, Francia quedó a solo un paso de disputar su tercera final mundialista consecutiva, un logro que también la colocaría en un grupo muy reducido dentro de la historia del fútbol mundial.

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