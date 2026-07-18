Francia e Inglaterra protagonizan el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Lo que se esperaba como un partido parejo entre dos de las máximas potencias europeas, terminó siendo un partido inclinado totalmente hacia un lado de la balanza. Al menos durante los primeros 45 minutos. Al medio tiempo, el cuadro de los Tres Leones derrotaba a Les Bleus por marcador de 4-0.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Didier Deschamps tendría una reacción heroica en la segunda mitad. Con doblete de Kylian Mbappé y gol de Bradley Barcola, Francia se metió de lleno al partido y puso el partido 4-3.

En caso de que los galos consigan ganar este duelo, estarán firmando una hazaña que ningún equipo ha logrado en la historia de los Mundiales: remontar una diferencia de cuatro goles.

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

A lo largo de las Copas del Mundo se han registrado varias remontadas importantes, pero nunca una selección ha logrado ganar el partido después de estar por debajo por cuatro goles.

Las mayores remontadas en la historia del Mundial

En 1954, Austria logró darle la vuelta al marcador tras ir perdiendo por marcador de 3-0 apenas al minuto 19 ante Suiza en los cuartos de final. El Wunderteam dio la vuelta al resultado y terminó ganando el encuentro por 7-5, en el duelo con más goles en la historia de la competencia.

En 1966, Portugal protagonizó una remontada que se recuerda hasta nuestros días. Los lusos iban perdiendo 3-0 ante Corea del Norte en los cuartos de final, sin embargo, el equipo europeo dio la vuelta y terminó ganando 5-3.

En 2026, ¿Francia logrará quedarse con el tercer puesto tras ir perdiendo por un marcador de 4-0 en el primer tiempo?