Francia vs Azerbaiyán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Francia se medirá ante Azerbaiyán en las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026. Les Bleus marchan en la primera posición del Grupo D con dos victorias en dos jornadas. Para esta fecha, el cuadro dirigido por Didier Deschamps tendrá algunas bajas de peso.
A continuación te contamos lo que tienes que saber sobre el choque entre Francia y Azerbaiyán: cómo y dónde ver, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Francia vs Azerbaiyán?
Ciudad: París, Francia
Fecha: viernes 10 de octubre
Horario: 14:45 horas (ET.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: Parc de Princes
¿Cómo se podrá ver el Francia vs Azerbaiyán en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming
Estados Unidos
-
VIX
México
Sky Sports
Sky+
España
-
UEFA TV
Últimos cinco partidos de Francia
Rival
Fecha
Competición
Islandia
2-1 V
Eliminatoria UEFA
Ucrania
0-2 V
Eliminatoria UEFA
Alemania
0-2 V
Liga de Naciones UEFA - Partido por el tercer lugar
España
5-4 D
Liga de Naciones UEFA - Semifinal
Croacia
2 (5) - 0 (4) V
Liga de Naciones UEFA - Cuartos de final - Vuelta
Últimos cinco partidos de Azerbaiyán
Rival
Fecha
Competición
Ucrania
1-1
Eliminatoria UEFA
Islandia
5-0 D
Eliminatoria UEFA
Hungría
1-2 D
Amistoso
Letonia
0-0
Amistoso
Bielorrusia
0-2 D
Amistoso
Últimas noticias de Francia
La participación de Kylian Mbappé en el duelo contra Azerbaiyán está en duda. Según los últimos reportes, el delantero francés sufre molestias en el tobillo derecho, lo que podría llevarlo a perderse este encuentro. Mbappé salió lesionado el pasado fin de semana tras el partido de LaLiga contra el Villarreal.
Les Bleus han sido afectados por las lesiones de Ousmane Dembélé y Desiré Doué, y más recientemente la de Bradley Barcola.
Posibles alineaciones
Francia
Portero: M. Maignan
Defensa: J. Koundé, I. Konaté, D. Upamecano, T. Hernández
Centrocampistas: E. Camavinga, K. Koné, M. Olise
Delanteros: K, Coman, H. Ekitiké, C. Nkuku.
Azerbaiyán
Portero: S. Mahammadaliyev
Defensa: Q. Əliyev, E. Badalov, B. Mustafazadə, A. Krivotsyuk, E. Jafarguliyev
Centrocampistas: M. Emreli, E. Mahmudov, A. Khaybulayev, R. Akhmedzade.
Delantero: R. Dadashov
Pronóstico SI
Francia saldrá como amplio favorito para llevarse los tres puntos ante Azerbaiyán en las eliminatorias mundialistas de la UEFA. A pesar de las bajas que tendrán Les Blues, su calidad es muy superior a la de sus rivales.
Francia 3-0 Azerbaiyán
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.