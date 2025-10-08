Sports Illustrated Fútbol

Francia vs Azerbaiyán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los galos tienen un partido que, en el papel, sería accesible para sacar la victoria.
Uriel Salmerón García|
France v Iceland - FIFA World Cup 2026 Qualifier
France v Iceland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Catherine Steenkeste/GettyImages

Francia se medirá ante Azerbaiyán en las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026. Les Bleus marchan en la primera posición del Grupo D con dos victorias en dos jornadas. Para esta fecha, el cuadro dirigido por Didier Deschamps tendrá algunas bajas de peso.

A continuación te contamos lo que tienes que saber sobre el choque entre Francia y Azerbaiyán: cómo y dónde ver, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Francia vs Azerbaiyán?

Ciudad: París, Francia

Fecha: viernes 10 de octubre

Horario: 14:45 horas (ET.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Parc de Princes

¿Cómo se podrá ver el Francia vs Azerbaiyán en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming

Estados Unidos

-

VIX

México

Sky Sports

Sky+

España

-

UEFA TV

Últimos cinco partidos de Francia

Rival

Fecha

Competición

Islandia

2-1 V

Eliminatoria UEFA

Ucrania

0-2 V

Eliminatoria UEFA

Alemania

0-2 V

Liga de Naciones UEFA - Partido por el tercer lugar

España

5-4 D

Liga de Naciones UEFA - Semifinal

Croacia

2 (5) - 0 (4) V

Liga de Naciones UEFA - Cuartos de final - Vuelta

Últimos cinco partidos de Azerbaiyán

Rival

Fecha

Competición

Ucrania

1-1

Eliminatoria UEFA

Islandia

5-0 D

Eliminatoria UEFA

Hungría

1-2 D

Amistoso

Letonia

0-0

Amistoso

Bielorrusia

0-2 D

Amistoso

Últimas noticias de Francia

La participación de Kylian Mbappé en el duelo contra Azerbaiyán está en duda. Según los últimos reportes, el delantero francés sufre molestias en el tobillo derecho, lo que podría llevarlo a perderse este encuentro. Mbappé salió lesionado el pasado fin de semana tras el partido de LaLiga contra el Villarreal.


TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-FRA-TRAINING
TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-FRA-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

Les Bleus han sido afectados por las lesiones de Ousmane Dembélé y Desiré Doué, y más recientemente la de Bradley Barcola.

Posibles alineaciones

Francia

Portero: M. Maignan

Defensa: J. Koundé, I. Konaté, D. Upamecano, T. Hernández

Centrocampistas: E. Camavinga, K. Koné, M. Olise

Delanteros: K, Coman, H. Ekitiké, C. Nkuku.

Azerbaiyán

Portero: S. Mahammadaliyev

Defensa: Q. Əliyev, E. Badalov, B. Mustafazadə, A. Krivotsyuk, E. Jafarguliyev

Centrocampistas: M. Emreli, E. Mahmudov, A. Khaybulayev, R. Akhmedzade.

Delantero: R. Dadashov

Pronóstico SI

Francia saldrá como amplio favorito para llevarse los tres puntos ante Azerbaiyán en las eliminatorias mundialistas de la UEFA. A pesar de las bajas que tendrán Les Blues, su calidad es muy superior a la de sus rivales.

Francia 3-0 Azerbaiyán

