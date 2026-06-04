Francia vs Costa de Marfil: previa, predicciones y alineaciones

Francia y Costa de Marfil se enfrentan este jueves 4 de junio en Nantes en el marco de un encuentro amistoso de cara al Mundial 2026. Ambas selecciones se vuelven a medir tras la victoria de Les Bleus en el partido disputado en marzo de 2022 con el agónico tanto de Aurelien Tchouameni.

Los dirigidos por Didier Deschamps arriban a este duelo y al Mundial en lo más alto del ranking FIFA. Campeones en 2018 y finalistas en 2022, son sin lugar a dudas uno de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo. Vienen de ganar ocho de sus últimos nueve partidos, incluyendo los recientes triunfos sobre Brasil y Colombia.

Costa de Marfil, por su parte, se prepara para disputar su cuarto Mundial, el primero luego de ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022. Ganó con comodidad el Grupo F de las Eliminatorias Africanas, con ocho triunfos y dos empates y sin recibir un solo gol sus 10 partidos. Viene de vencer a Escocia en su último amistoso y llega con plena confianza la máxima cita.

A continuación, toda la información de este gran partido entre dos selecciones que proponen buen fútbol.

Pronóstico SI Fútbol

Francia llega a este amistoso con el cartel de favorito por la calidad individual de sus jugadores y la enorme cantidad de variantes con la que cuenta Didier Deschamps. Más allá de posibles rotaciones Les Bleus cuentan con futbolistas capaces de desequilibrar en cualquier momento, especialmente en ataque. Juega en casa y quiere llegar con la confianza en alto al debut.

Costa de Marfil atraviesa un buen momento y ha mostrado una notable capacidad ofensiva en sus últimos encuentros. Los africanos tienen velocidad, potencia física y jugadores capaces de aprovechar cualquier espacio al contragolpe, por lo que no sería extraño que llegue al gol. Sin embargo, difícilmente pueda imponerse a una de las grandes potencias.

Pronóstico: Francia 3 - 1 Costa de Marfil

¿A qué hora se juega el Francia vs Costa de Marfil?

Ciudad : Nantes, Francia

: Nantes, Francia Estadio : Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau

: Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Fecha : jueves 4 de junio

: jueves 4 de junio Hora : 15:10 EE.UU (Este), 13:10 MEX, 21:10 ESP

: 15:10 EE.UU (Este), 13:10 MEX, 21:10 ESP Árbitro: Sebastian Gishamer (Austria)

Historial de enfrentamientos directos entre Francia y Costa de Marfil

Partidos jugados: 3

3 Francia : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Costa de Marfil: 0

Último partido entre ambos: 25/03/2022 - Francia 2-1 Costa de Marfil - Amistoso Internacional

France v Ivory Coast - International Friendly | John Berry/GettyImages

Últimos 5 partidos

Francia Costa de Marfil Colombia 1-3 Francia 29/03/26 Costa de Marfil 1-0 Escocia 31/03/26 Brasil 1-2 Francia 26/03/26 Corea del Sur 0-4 Costa de Marfil 28/03/26 Azerbaiyán 1-3 Francia 16/11/26 Egipto 3-2 Costa de Marfil 10/01/26 Francia 4-0 Ucrania 13/11/26 Costa de Marfil 3-0 Burkina Faso 06/01/26 Francia 2-2 Islandia 13/10/26 Gabón 2-3 Costa de Marfil 31/12/25

¿Cómo ver el Francia vs Costa de Marfil por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, zzi España -

Últimas noticias de Francia

La principal preocupación pasa por William Saliba. El central del Arsenal terminó la final de la Champions League en Budapest con molestias en la espalda y no será arriesgado en este amistoso. Su ausencia abriría la puerta a Ibrahima Konaté para acompañar a Upamecano en la zaga central.

Varios jugadores del PSG podrían tener descanso luego de conquistar por segunda vez consecutiva la Champions League. Ousmane Dembélé será resguardado, mientras que Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery y Lucas Hernández podrían tener minutos, aunque desde el banco de suplentes. Quien sí apunta a tener protagonismo es Kylian Mbappé, que está a un solo gol de igualar el récord histórico de anotaciones con la selección francesa.

FBL-WC-2026-FRA-POLITICS | THOMAS PADILLA/GettyImages

Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Digne; Kante, Tchouameni; Olise, Cherki, Mbappe; Thuram

Últimas noticias de Costa de Marfil

Evan Ndicka y Odilon Kossounou arrastran lesiones musculares y son duda para el encuentro, una situación que podría obligar a Emerse Faé a modificar por completo su pareja de centrales. Clément Akpa fue descartado para el Mundial por lesión y tuvo que ser reemplazado en la convocatoria por Christopher Operi.

Pese a esas ausencias, los 'Elefantes' tienen argumentos para competir. Simon Adingra y Guela Doué atraviesan un buen momento, mientras que Yan Diomande llega tras una destacada temporada en Alemania. En ataque, Nicolas Pépé será una de las principales referencias ofensivas después de cerrar el curso con un gran rendimiento en Villarreal.

Scotland v Ivory Coast - International Friendly | Kate McShane/GettyImages

Posible alineación de Costa de Marfil (4-4-2): Y. Fofana; Doue, Kossounou, Diomande, Konan; Sangare, Kessie, S. Fofana, Pepe; Wahi, Diomande

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