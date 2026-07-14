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Sports Illustrated

Francia vs España: los 10 jugadores más valiosos de cada selección antes de la semifinal del Mundial 2026

Los datos de mercado reflejan el enorme potencial de ambos equipos, con Lamine Yamal y Kylian Mbappé como grandes referentes.
Lucía Domínguez|
COMBO-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
COMBO-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP | PATRICK T. FALLON,ANGELA WEISS/GettyImages

La selección de España y Francia protagonizarán este martes una de las semifinales más atractivas de la Copa del Mundo 2026. Además de su presente futbolístico, ambos combinados destacan por el enorme valor de sus planteles, que figuran entre las más cotizadas de la competencia según las últimas estimaciones de Transfermarkt.

El conjunto francés de Didier Deschamps lidera la comparación con un plantel tasado en 1.520 millones de euros, mientras que España alcanza los 1.220 millones. Sin embargo, el futbolista con mayor valor de mercado del encuentro pertenece a La Roja: Lamine Yamal, valorado en 200 millones de euros, por encima de los 180 millones de Kylian Mbappé.

Francia impone su poderío colectivo

Aunque España cuenta con la pieza más cotizada del partido, Francia sobresale por la profundidad de su plantilla, especialmente en ataque. Además de Mbappé, los dirigidos por Didier Deschamps cuentan con:

  • Kylian Mbappé – 180 millones de €
  • Michael Olise – 150 millones de €
  • Désiré Doué – 120 millones de €
  • William Saliba – 100 millones de €
  • Ousmane Dembélé – 100 millones de €
  • Rayan Cherki – 90 millones de €
  • Warren Zaïre-Emery – 80 millones de €
  • Dayot Upamecano – 70 millones de €
  • Bradley Barcola – 70 millones de €
  • Aurélien Tchouaméni – 70 millones de

España apuesta por juventud y talento

El conjunto español combina futbolistas consolidados con una nueva generación que ya se encuentra entre las más valiosas del mundo. Además de Yamal, sobresalen:

  • Lamine Yamal – 200 millones de €
  • Pedri – 150 millones de €
  • Pau Cubarsí – 80 millones de €
  • Martín Zubimendi – 75 millones de €
  • Dani Olmo – 60 millones de €
  • Marc Cucurella – 50 millones de €
  • Rodri – 50 millones de €
  • Ferran Torres – 50 millones de €
  • Joan García – 45 millones de €
  • Álex Baena – 40 millones de €
Michael Olise, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Unai Simon, Mike Maignan, Lamine Yamal, Rodri, Fabian Ruiz
FIFA Matchup Composites - FIFA World Cup 2026 | FIFA/GettyImages

Francia vs España: los 10 jugadores más valiosos de cada selección

Francia

Valor de Mercado

España

Valor de Mercado

Kylian Mbappé

180 millones de €

Lamine Yamal

200 millones de €

Michael Olise

150 millones de €

Pedri

150 millones de €

Désiré Doué

120 millones de €

Pau Cubarsí

80 millones de €

William Saliba

100 millones de €

Martín Zubimendi

75 millones de €

Ousmane Dembélé

100 millones de €

Dani Olmo

60 millones de €

Rayan Cherki

90 millones de €

Marc Cucurella

50 millones de €

Warren Zaïre-Emery

80 millones de €

Rodri

50 millones de €

Dayot Upamecano

70 millones de €

Ferran Torres

50 millones de €

Bradley Barcola

70 millones de €

Joan García

45 millones de €

Aurélien Tchouaméni

70 millones de €

Álex Baena

40 millones de €

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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