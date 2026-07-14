Francia vs España: los 10 jugadores más valiosos de cada selección antes de la semifinal del Mundial 2026
La selección de España y Francia protagonizarán este martes una de las semifinales más atractivas de la Copa del Mundo 2026. Además de su presente futbolístico, ambos combinados destacan por el enorme valor de sus planteles, que figuran entre las más cotizadas de la competencia según las últimas estimaciones de Transfermarkt.
El conjunto francés de Didier Deschamps lidera la comparación con un plantel tasado en 1.520 millones de euros, mientras que España alcanza los 1.220 millones. Sin embargo, el futbolista con mayor valor de mercado del encuentro pertenece a La Roja: Lamine Yamal, valorado en 200 millones de euros, por encima de los 180 millones de Kylian Mbappé.
Francia impone su poderío colectivo
Aunque España cuenta con la pieza más cotizada del partido, Francia sobresale por la profundidad de su plantilla, especialmente en ataque. Además de Mbappé, los dirigidos por Didier Deschamps cuentan con:
- Kylian Mbappé – 180 millones de €
- Michael Olise – 150 millones de €
- Désiré Doué – 120 millones de €
- William Saliba – 100 millones de €
- Ousmane Dembélé – 100 millones de €
- Rayan Cherki – 90 millones de €
- Warren Zaïre-Emery – 80 millones de €
- Dayot Upamecano – 70 millones de €
- Bradley Barcola – 70 millones de €
- Aurélien Tchouaméni – 70 millones de
España apuesta por juventud y talento
El conjunto español combina futbolistas consolidados con una nueva generación que ya se encuentra entre las más valiosas del mundo. Además de Yamal, sobresalen:
- Lamine Yamal – 200 millones de €
- Pedri – 150 millones de €
- Pau Cubarsí – 80 millones de €
- Martín Zubimendi – 75 millones de €
- Dani Olmo – 60 millones de €
- Marc Cucurella – 50 millones de €
- Rodri – 50 millones de €
- Ferran Torres – 50 millones de €
- Joan García – 45 millones de €
- Álex Baena – 40 millones de €
Francia vs España: los 10 jugadores más valiosos de cada selección
Francia
Valor de Mercado
España
Valor de Mercado
Kylian Mbappé
180 millones de €
Lamine Yamal
200 millones de €
Michael Olise
150 millones de €
Pedri
150 millones de €
Désiré Doué
120 millones de €
Pau Cubarsí
80 millones de €
William Saliba
100 millones de €
Martín Zubimendi
75 millones de €
Ousmane Dembélé
100 millones de €
Dani Olmo
60 millones de €
Rayan Cherki
90 millones de €
Marc Cucurella
50 millones de €
Warren Zaïre-Emery
80 millones de €
Rodri
50 millones de €
Dayot Upamecano
70 millones de €
Ferran Torres
50 millones de €
Bradley Barcola
70 millones de €
Joan García
45 millones de €
Aurélien Tchouaméni
70 millones de €
Álex Baena
40 millones de €
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.