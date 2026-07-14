Francia vs España: los 10 jugadores más valiosos de cada selección antes de la semifinal del Mundial 2026

La selección de España y Francia protagonizarán este martes una de las semifinales más atractivas de la Copa del Mundo 2026. Además de su presente futbolístico, ambos combinados destacan por el enorme valor de sus planteles, que figuran entre las más cotizadas de la competencia según las últimas estimaciones de Transfermarkt.

El conjunto francés de Didier Deschamps lidera la comparación con un plantel tasado en 1.520 millones de euros, mientras que España alcanza los 1.220 millones. Sin embargo, el futbolista con mayor valor de mercado del encuentro pertenece a La Roja: Lamine Yamal, valorado en 200 millones de euros, por encima de los 180 millones de Kylian Mbappé.

Francia impone su poderío colectivo

Aunque España cuenta con la pieza más cotizada del partido, Francia sobresale por la profundidad de su plantilla, especialmente en ataque. Además de Mbappé, los dirigidos por Didier Deschamps cuentan con:

Kylian Mbappé – 180 millones de €

Michael Olise – 150 millones de €

Désiré Doué – 120 millones de €

William Saliba – 100 millones de €

Ousmane Dembélé – 100 millones de €

Rayan Cherki – 90 millones de €

Warren Zaïre-Emery – 80 millones de €

Dayot Upamecano – 70 millones de €

Bradley Barcola – 70 millones de €

Aurélien Tchouaméni – 70 millones de

España apuesta por juventud y talento

El conjunto español combina futbolistas consolidados con una nueva generación que ya se encuentra entre las más valiosas del mundo. Además de Yamal, sobresalen:

Lamine Yamal – 200 millones de €

Pedri – 150 millones de €

Pau Cubarsí – 80 millones de €

Martín Zubimendi – 75 millones de €

Dani Olmo – 60 millones de €

Marc Cucurella – 50 millones de €

Rodri – 50 millones de €

Ferran Torres – 50 millones de €

Joan García – 45 millones de €

Álex Baena – 40 millones de €

FIFA Matchup Composites - FIFA World Cup 2026 | FIFA/GettyImages

Francia vs España: los 10 jugadores más valiosos de cada selección

Francia Valor de Mercado España Valor de Mercado Kylian Mbappé 180 millones de € Lamine Yamal 200 millones de € Michael Olise 150 millones de € Pedri 150 millones de € Désiré Doué 120 millones de € Pau Cubarsí 80 millones de € William Saliba 100 millones de € Martín Zubimendi 75 millones de € Ousmane Dembélé 100 millones de € Dani Olmo 60 millones de € Rayan Cherki 90 millones de € Marc Cucurella 50 millones de € Warren Zaïre-Emery 80 millones de € Rodri 50 millones de € Dayot Upamecano 70 millones de € Ferran Torres 50 millones de € Bradley Barcola 70 millones de € Joan García 45 millones de € Aurélien Tchouaméni 70 millones de € Álex Baena 40 millones de €

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