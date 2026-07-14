Francia vs España - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Los cuatro primeros cabezas de serie de la FIFA siguen en pie, y una emocionante jornada de semifinales del Mundial comienza en Dallas con el enfrentamiento entre los gigantes europeos Francia y España.

Los dos favoritos antes del torneo han cumplido con las expectativas este verano: Francia ha empezado con buen pie y España se ha incorporado al torneo con gran estilo.

La capacidad de La Roja para mantener a raya a sus rivales mediante un dominio técnico del balón y una gran compenetración sin él ha hecho que el equipo solo haya encajado un gol en Norteamérica, pero su defensa estelar se verá puesta a prueba por el ataque francés, que recuerda al de los Harlem Globetrotters.

Les Bleus buscan alcanzar su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo, tras haber triunfado en 2018 y protagonizado la final más memorable de la historia del torneo la temporada pasada. Muchos sospechan que podría darse una revancha entre Francia y Argentina en Nueva Jersey, pero sería un error subestimar a los campeones europeos.

España ha vencido a Francia en sus dos enfrentamientos anteriores, incluyendo una victoria por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024. El triunfo de La Roja sobre una selección francesa apática y sin inspiración parecía representar un cambio de guardia en el fútbol europeo, pero Francia, dos años después, busca reafirmarse como la potencia dominante del continente.

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