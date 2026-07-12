Francia vs España: previa, predicciones y alineaciones

Una final anticipada. Los dos máximos candidatas al título se enfrentan este martes 14 de julio en una apasionante semifinal de la Copa del Mundo 2026. En el AT&T Stadium de Dallas hay promesa de partidazo y nadie se la quiere perder.

"El ganador de España vs Francia será campeón del mundo", aseguró Thibaut Courtois luego de quedar eliminado ante La Roja. Y muchos creen que así será. El duelo reúne a los dos equipos más sólidos de la competencia. En una de las últimas veces que se vieron las caras también fue por una semifinal, en aquella oportunidad de la Euro 2024. España se impuso por 2 a 1 y acabó levantando el trofeo.

Les Bleus vienen de superar por 2 a 0 a Marruecos en cuartos. Pese al penal desperdiciado por Mbappé en la primera mitad, el mismo Kylian se encargó de poner adelante a los suyos y Dembelé selló el triunfo minutos después. Casi sin despeinarse, el conjunto de Deschamps se metió entre los cuatro mejores y es toda una incógnita si algún rival será capaz de arrebatarle el título.

Para España, por su parte, el trámite no fue tan sencillo ante Bélgica. Si bien fue superior y se puso adelante a través de Fabián Ruiz, el empate de Charles De Ketelaere (el primer tanto que le marcaron en el torneo) sembró dudas. Tuvo que aparecer Mikel Merino, una vez más, para darle el gol del triunfo y la clasificación a semis cuando solo quedaban dos minutos para los 90'.

A continuación, toda la información para vivir este espectacular duelo.

Pronóstico SI Fútbol

Se miden las dos mejores selecciones del mundo en la actualidad. Francia con su inigualable poderío ofensivo, España con su solidez defensiva. Se espera un duelo sumamente parejo, en el que los dos equipos tendrán su momento de dominio en el partido.

Aún así, Francia cuenta con más y mejores herramientas para pasar a la final. Mbappé, Olisé, Dembelé y Doué, solo por nombrar a sus delanteros, deberían imponerse al orden defensivo de La Roja y al desequilibrio de Lamine Yamal.

Pronóstico: Francia 2-1 España

¿A qué hora se juega Francia vs España?

Ciudad: Dallas, Texas

Dallas, Texas Estadio: AT&T Stadium

AT&T Stadium Fecha: martes 14 de julio

martes 14 de julio Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: a determinar

Historial de enfrentamientos directos entre Francia y España

Partidos jugados: 38

38 Francia: 13

13 Empates: 7

7 España: 18

Último partido entre ambos: 05/06/2025 - Francia 4-5 España - Semifinales UEFA Nations League

UEFA Nations League Semi-Final: Spain v France | Anadolu/GettyImages

Últimos 5 partidos

Francia España Francia 2-0 Marruecos 09/07/26 España 2-1 Bélgica 10/07/26 Francia 1-0 Paraguay 04/07/26 Portugal 0-1 España 06/07/26 Francia 3-0 Suecia 30/6/2026 España 3-0 Austria 02/07/26 Noruega 1-4 Francia 26/6/2026 Uruguay 0-1 España 26/06/26 Francia 3-0 Irak 22/6/2026 España 4-0 Arabia Saudita 21/06/26

¿Cómo ver Francia vs España por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

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“Estoy bien. Me golpearon el tobillo, pero todo está bien. Una lesión menor. Mateta estaba más listo que yo para jugar los últimos 15 minutos. Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido”, aseguró Kylian Mbappé luego de ser reemplazado ante Marruecos y de que se lo viera con hielo en el banco de suplentes. Pese al susto, la estrella francesa llega sin problemas al duelo ante España.

Deschamps tendrá a toda su plantilla a disposición y se espera que salga a jugar con el mismo once que logró el pasaje a semifinales.

FIFA World Cup 2026 - quarter finalFrance v Morocco | ANP/GettyImages

Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé

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"Si tiene que temer alguien, son ellos, les hemos eliminado. Somos dos equipazos, para mí las dos mejores, pero no tenemos ningún miedo", declaró Lamine Yamal en la previa de este duelo tan esperado y refiriéndose a los cruces de Euro 2024 y de Nations League en los que España se impuso.

"Espero un equipo que venga por nosotros pero no todo el partido, no creo que haya una selección que nos vaya a jugar a marcar todo el campo pero todos sabemos que Francia tiene jugadores de mucha calidad arriba y abajo un muy buen físico. Jugaremos como nosotros sabemos y con valor", agregó la estrella del Barça,

Luis de la Fuente sorprendió con el ingreso de Fabián Ruiz ante Bélgica. El del PSG marcó uno de los goles del último triunfo y se estima que volverá a ser parte del equipo titular en Dallas.

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Posible alineación de España (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.