Francia vs. España: ¿qué selección llega mejor a las semifinales del Mundial 2026?

Francia y España se batirán a duelo este martes en la búsqueda de un pasaje para la gran final del Mundial 2026 en Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio. El partido se jugará en el imponente AT&T Stadium de Dallas y será la reedición de las semifinales tanto de la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League 2025, ambos partidos con triunfo ibérico.

A continuación, el análisis de la semi.

Resultados

Francia

Francia 3-1 Senegal (Fase de grupos)

Francia 3-0 Irak (Fase de grupos)

Francia 4-1 Noruega (Fase de grupos)

Francia 3-0 Suecia (16avos de final)

Francia 1-0 Paraguay (8vos de final)

Francia 2-0 Marruecos (4tos de final)

España

España 0-0 Cabo Verde (Fase de grupos)

España 4-0 Arabia Saudita (Fase de grupos)

España 1-0 Uruguay (Fase de grupos)

España 2-0 Austria (16avos de final)

España 1-0 Portugal (8vos de final)

España 2-1 Bélgica (4tos de final)

Ninguno de los dos fue a alargue y/o penales en esta Copa del Mundo.

El rendimiento de las figuras

Francia

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Visionhaus/GettyImages

Les Bleus pusieron en fila a sus rivales y aplastaron todo lo que tuvieron a su paso: salvo en el primer tiempo ante Senegal, el rendimiento de Francia fue impecable en esta edición de la Copa del Mundo y son los principales candidatos al título, con la ilusión de repetir la final contra Argentina y vengarse de lo sucedido en Qatar.

Kylian Mbappé lleva ocho goles en siete partidos y se perfila para ganar la Bota de Oro por segundo Mundial consecutivo, algo que nadie logró hasta el momento. Por su parte, Ousmane Dembélé, con cinco, es el segundo goleador del equipo y ha hecho un aporte por demás valioso.

España

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Con una valla sin vencer hasta los cuartos de final, Unai Simón se ha alzado como una de las grandes figuras de este combinado español conducido por Luis de la Fuente. De momento se vio poco tanto de Lamine Yamal como de Nico Williams, mientras que Mikel Oyarzabal, a fuerza de goles, ha demostrado ser importante.

España llegó a esta instancia con solvencia, aunque no han demostrado que les sobre mucho salvo en el partido contra Arabia Saudita. Tendrán que jugar al 200% de su capacidad para sacarse de encima a Francia.

Conclusión: ¿Quién llega mejor?

FBL-WC-2026-TRAINING-ARG | JUAN MABROMATA/GettyImages

La respuesta, por actualidad y resultados, es Francia: recibió pocos goles y es una máquina voraz en ataque, con una delantera de cuatro temibles figuras que hacen temblar a cualquier defensa. Unai Simón deberá hacerse gigante para frenar los ataques de un combinado galo al que lo complicaron sacándole la pelota (Senegal en el debut) o con un bloque híper bajo y pierna fuerte (Paraguay en octavos).

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