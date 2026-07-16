Francia vs Inglaterra: previa, predicciones y alineaciones

El partido que nadie quiere jugar. Francia e Inglaterra se miden este sábado 18 de julio por un premio con sabor a poco: quedar en el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, las dos selecciones se despiden del torneo en busca de una última alegría.

Apuntado como el gran favorito al título, Francia se topó con una España monumental que lo dominó desde el minuto 0 y lo eliminó con claridad en la primera semifinal jugada en Dallas. Los goles de Mikel Oyarzábal tras un ingenuo penal cometido por Lucas Digné y de Pedro Porro en el segundo tiempo sentenciaron las chances de Les Bleus de disputar su tercera final consecutiva.

Inglaterra, por su parte, estuvo mucho más cerca de evitar este duelo. En un encuentro sumamente parejo ante Argentina, Anthony Gordon abrió el marcador y parecía darle el tan ansiado boleto a la final a los Tres Leones. Sin embargo, el equipo de Tuchel se metió demasiado atrás, el campeón lo aprovechó y terminó eliminándolo con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en tiempo de descuento.

A continuación, toda la información para este duelo por el tercer puesto.

Pronóstico SI Fútbol

La motivación no es la misma para jugar este encuentro que cualquier otro. Si bien sigue siendo un Mundial y nadie sale a jugar para perder, la cabeza influye y la determinación de ir en busca de la victoria puede ser diferente.

Imaginamos un partido abierto, con goles en ambas porterías, pero uno en el que finalmente Francia se acabará llevando el premio consuelo.

Pronóstico: Francia 3-2 Inglaterra

¿A qué hora se juega Francia vs Inglaterra?

Ciudad: Miami, Texas

Miami, Texas Estadio: Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium Fecha: sábado 18 de julio

sábado 18 de julio Hora: 17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP

17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Francia e Inglaterra

Partidos jugados: 32

32 Francia: 10

10 Empates: 5

5 Inglaterra: 17

Último partido entre ambos: 10/12/2022 - Francia 2-1 Inglaterra - Cuartos de final Mundial Qatar 2022

England v France: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | China News Service/GettyImages

Últimos 5 partidos

Francia Inglaterra Francia 0-2 España 14/07/26 Argentina 2-1 Inglaterra 15/07/25 Francia 2-0 Marruecos 09/07/26 Noruega 1-2 Inglaterra 11/07/26 Francia 1-0 Paraguay 04/07/26 México 2-3 Inglaterra 05/07/26 Francia 3-0 Suecia 30/6/2026 Inglaterra 2-1 RD Congo 01/07/26 Noruega 1-4 Francia 26/6/2026 Panamá 0-2 Inglaterra 27/06/26

¿Cómo ver Francia vs Inglaterra por Televisión y Streaming online?

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"Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar, de hacer historia… Ahora es algo que tenemos que afrontar con la frente en alto. Hay una enorme decepción; no puedo expresarlo con palabras. Tendremos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y seguir adelante. El fútbol no espera a nadie. Otras cosas sucederán a nivel de club y de selección", aseguró Kylian Mbappé tras la frustante derrota ante España.

El encuentro por el tercer puesto marcará el último partido de Didier Deschamps al frente del seleccionado luego de 14 años. El entrenador pone punto final a una de las mejores etapas de la historia del combinado francés para darle lugar a Zinedine Zidane.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Théo Hernandez; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michel Olise, Ousmane Dembélé, Desire Doué; Kylian Mbappé.

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"No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando 1-0. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", fueron las palabras de Thomas Tuchel una vez sellada la suerte ante Argentina. El entrenador alemán fue apuntado como uno de los grandes responsables de la derrota.

La desazón es total en Inglaterra, donde millones de aficionados se encontraban ilusionados con alcanzar una final del Mundo 60 años después y en su lugar debieron ver imágenes ya repetidas.

We are completely heartbroken that our dream ends here, but so proud of this group, our staff and you – our amazing fans.



Your support in North America and back home has been nothing short of incredible. Thank you. pic.twitter.com/06KEKKUaLh — England (@England) July 15, 2026

Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

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