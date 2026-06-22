Francia vs Irak - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Francia e Irak se enfrentan en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con objetivos muy diferentes.

Para los europeos, el objetivo es asegurar la clasificación para la fase eliminatoria con el mínimo esfuerzo y sin complicaciones. Un empate sería suficiente tras la victoria por 3-1 en la primera ronda contra Senegal , pero se espera una victoria, y además cómoda.

Irak, por su parte, sabe que prolongar su estancia hasta un cuarto partido es increíblemente improbable, pero los hombres de Graham Arnold aún podrían dar una de las mayores sorpresas del torneo.

Seguimiento en tiempo real

Estadísticas

Alineaciones

Resumen del partido