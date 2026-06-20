Francia vs Irak: previa, predicciones y alineaciones

La selección de Francia tendrá su segundo enfrentamiento en la Copa del Mundo 2026 ante la selección de Irak en un enfrentamiento directo del Grupo I, Irak está disputando su primer Mundial desde México 1986 y espera tener una participación digna.

Mientras que los dos veces campeones del mundo quieren quedarase con el primer lugar en la fase de grupos a la espera de lo que hagan sus demás rivales: Senegal y Noruega.

A continuación, los dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.

Pronóstico SI Fútbol

Evudentemente, el conjunto galo es el favorito para quedarse con los tres puntos de este choque y así perfilarse como el líder del Grupo I rumbo a la ronda de 32.

Con un equipo ampliamente superarior debería obtener un marcador holgado sin muchos inconvenientes ante un rival que vive apenas su segunda Copa del Mundo.

Francia 3-0 Irak

¿A qué hora se juega el Francia vs Irak?

Ciudad : Filadelfia

: Filadelfia Estadio : Filadelfia

: Filadelfia Fecha : lunes 22 de junio

: lunes 22 de junio Hora: 17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 22:00 ESP

La sede será el Estadio Filadelfia | Kevin C. Cox/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Francia vs Irak (nunca se han enfrentado)

Francia: 0

0 Empate : 0

: 0 Irak: 0

Último partido entre ambos: Nunca se han enfrentado

Últimos 5 partidos

Francia Irak Francia 3-1 Senegal 16/06/26 Irak 1-4 Noruega 16/06/26 Francia 3-1 Irlanda del Norte 08/06/26 Irak 0-2 Venezuela 09/06/26 Francia Costa de Marfil 04/06/26 España 1-1 Irak 04/06/26 Colombia 1-3 Francia 29/03/26 Andorra 0-1 Irak 29/05/26 Brasil 1-2 Francia 26/03/26 Irak 2-1 Bolivia 31/03/26

¿Cómo ver el Francia vs Irak por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y FOX One México ViX Premium España DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+

Últimas noticias de Francia

La Francia de Deschamps es una de las selecciones más temibles del Mundial. La segunda parte que completó en el primer partido de la fase de grupos fue espectacular.

Los jugadores más destacados del primer duelo fueron Michael Olise y Kylian Mbappé. Dos tantos para el jugador del Real Madrid y una exhibición catedralicia jugando por dentro para Olise.

Alineación de Francia (4-3-3): Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Marcus Thuram.

Últimas noticias de Irak

Buen inicio de Mundial a pesar de la contundente derrota para los irakíes. El equipo dio la cara en la primera parte e incluso llegó a anotar un gran gol. Hussein fue quien lo introdujo en la red, pero la jugada hilvanada por todo el equipo fue muy meritoria.

Posible alineación de Irak (4-4-2): Hassan; Ali, Younis, Hashem, Doski; Farji, Al Ammari, Sher, Bayesh; Hussein y Al Hamadi.