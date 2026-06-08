Francia vs Irlanda del Norte: previa, predicciones y alineaciones

La selección de Francia afrontará su último compromiso amistoso antes de hacer su presentación en el Mundial 2026 y probarán sus armas ante el combinado de Irlanda del Norte.

Los galos se mantienen como una de las selecciones favoritas a conquistar el torneo mundial, luego de dos justas mundialistas consecutivas llegando al menos a la final.

De esa manera, les compartios la información más importante sobre este enfrentamiento entre ambos clubes que buscan conquistar nuevamente el título continental.

Pronóstico SI Fútbol

El dos veces campeón del mundo se medirá a Irlanda del Norte en la última prueba de cara a su presentación en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos.

Es posible que usen a su formación que arrancará ante su similar de Senegal, por lo que debería propinarle una paseo y meterles varios goles a los irlandeses.

Francia 4-0 Irlanda del Norte

¿A qué hora se juega el Francia vs Irlanda del Norte?

Ciudad : Lille

: Lille Estadio : Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy

: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Fecha : lunes 8 de junio

: lunes 8 de junio Hora: 15:10 EE.UU (Este), 13:10 MEX, 21:30 ESP

El Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy será la sede del partido | NurPhoto/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Francia vs Irlanda del Norte (únicos dos partidos)

Francia: 2

2 Empate : 0

: 0 Irlanda del Norte: 0

Último partido entre ambos: 04/07/82 - Francia 4-1 Irlanda del Norte - Eliminatorias Copa del Mundo 1982

Últimos 5 partidos

Francia Irlanda del Norte Francia Costa de Marfil 04/06/26 Irlanda del Norte Guinea 04/06/26 Colombia 1-3 Francia 29/03/26 Gales 1-1 Irlanda del Norte 31/03/26 Brasil 1-2 Francia 26/03/26 Italia 2-0 Irlanda del Norte 26/03/26 Azerbaiyán 1-3 Francia 16/11/25 Irlanda del Norte 1-0 Luxenburgo 17/11/25 Francia 3-0 Ucrania 13/11/25 Eslovaquia 1-0 Irlanda del Norte 14/11/25

¿Cómo ver el Francia vs Irlanda del Norte por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi España UEFA.tv

Últimas noticias de Francia

RECLAMAN POR COBRO DE BOLETOS PARA SUS FAMILIAS EN EL MUNDIAL 2026🚨🇫🇷⚽️



A días del silbatazo en la máxima justa, la Selección de Francia enfrenta algunos roces internos. Los jugadores manifestaron su descontento con la Federación debido a la logística y el costo de las entradas… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 3, 2026

La selección de Francia atraviesa una crisis interna a días del inicio del Mundial. Los jugadores del combinado galo están disconformes con el número de entradas que la Federación Francesa de Fútbol les entregó, y este martes se expresaron durante la visita Philippe Diallo, presidente de la entidad.

Según L’Équipe, el dirigente le comunicó al plantel que el número que tendrán son de ocho entradas a disposición, dos sin coste alguno, y las otras seis restantes de pago. Esta cantidad es considerada escasa por los jugadores, que estiman que deberían ser más por el número de allegados y familiares que viajarán con ellos para apoyar a la selección francesa en el torneo.

Alineación de Francia (4-3-3): Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Marcus Thuram.

Últimas noticias de Irlanda del Norte

🇮🇹 Italia puede con Irlanda del Norte y jugará la final del Playoff para estar en el Mundial pic.twitter.com/OULpZ1apCS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 26, 2026

La selección de Irlanda del Norte volvió a quedar fuera de la Copa del Mundo en marzo pasado, luego de que cayera frente a Italia en el duelo por disputar el playoffs.

A la postre, el conjunto italiano también caería eliminado por Bosnia y Herzegovina y quedaría fuera de la justa mundialista en Norteamérica.

Alineación de Irlanda del Norte (3-4-3): Conor Hazard; Trai Hume, Eoin Toal, Ciaron Brown; Terry Devlin, Shea Charles, Ethan Galbraith, Justin Devenny; Patrick Kelly, Jamie Donley, Isaac Price.

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