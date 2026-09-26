El historial de lesiones de Mbappé en el Real Madrid

Otra lesión para Kylian Mbappé y ya son siete desde que llegó al Real Madrid en el verano de 2024, aunque esta vez el problema apareció con la camiseta de la selección de Francia. El Merengue confirmó que el delantero sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda durante el partido contra Turquía por la Nations League y se estima que estará alrededor de dos semanas fuera de las canchas.

Mbappé se lesionó precisamente en la jugada de su gol en el triunfo 1-0 de Francia. Intentó continuar después de recibir atención médica, pero terminó pidiendo el cambio. La Federación Francesa de Fútbol informó que sufrió una lesión tendinosa y quedó descartado para los siguientes compromisos de su selección.

La preocupación en Madrid está relacionada, sobre todo, con la zona afectada. La rodilla izquierda ya condicionó buena parte de la temporada pasada del francés y provocó una seguidilla de ausencias entre diciembre de 2025 y los primeros meses de 2026.

Kylian Mbappe, Real Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

El primer problema de Mbappé como jugador merengue llegó el 24 de septiembre de 2024. Durante un partido de LaLiga contra el Alavés sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se perdió el derbi contra el Atlético de Madrid.

El 10 de diciembre de ese año volvió a lesionarse. El francés marcó contra el Atalanta en la Champions League y abandonó el campo de juego en el minuto 36 por molestias musculares. No pudo disputar el siguiente encuentro liguero ante el Rayo Vallecano.

En febrero de 2025 sufrió un hematoma en un gemelo luego de una entrada de Carlos Romero durante el partido entre el Espanyol y el Madrid. El delantero no estuvo contra el Leganés por la Copa del Rey.

Un mes después sufrió un esguince en el tobillo derecho ante el Arsenal en la Champions y no jugó contra el Athletic Club y el Getafe, que, de todas formas, contra los Leones tampoco podía participar por cumplir sanción de una tarjeta roja.

El problema de la rodilla

En diciembre de 2025 empezó el periodo que le provocó la mayor cantidad de ausencias. Mbappé empezó a sufrir molestias en la rodilla izquierda y el Madrid informó el último día del año que padecía un esguince.

El francés no pudo jugar ante el Real Betis y el Atleti. El problema volvió a aparecer en los primeros meses de 2026 y lo dejó fuera de los partidos contra el Benfica, el Getafe, el Celta de Vigo, el Manchester City y el Elche. En total, los problemas en esa rodilla le hicieron perderse siete partidos a comienzos de año.

Parte médico de Mbappé.https://t.co/BtT49vEgsp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 26, 2026

Una vez superado el inconveniente, Mbappé volvió a lesionarse el 25 de abril de 2026. Sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, estuvo17 días apartado y se perdió dos partidos. Cinco meses después, la rodilla izquierda vuelve a jugarle una mala pasada.