Francia vs Marruecos: previa, predicciones y alineaciones

La Copa del Mundo 2026 entra en una nueva etapa decisiva cuando este jueves 9 de julio Francia y Marruecos se midan en el Gillette Stadium de Boston por los cuartos de final. En una reedición de lo que fue las semifinal de Qatar 2022, ambos equipos buscan seguir avanzando en busca del tan ansiado título.

El conjunto de Didier Deschamps, principal candidato a quedarse con el trofeo, llega a este duelo luego de una verdadera batalla ante Paraguay. Con sus armas, los sudamericanos intentaron contrarrestar el poderío azul, pero un penal en el segundo tiempo que Mbappé cambió por gol terminó inclinando la balanza por Francia.

Marruecos, por su parte, sufrió en la primera mitad de su partido ante Canadá, pero logró sostener su valla en cero gracias a una nueva gran actuaciónde Bono y liquidó las acciones en el complemento con los dos tantos de Ounahi y uno de Rahimi.

El ganador de esta serie esperará por el vencedor de España y Bélgica.

Pronóstico SI Fútbol

Marruecos tiene buenos jugadores y un ataque que puede complicar a cualquier rival, pero en el mano a mano será difícil que pueda complicar a una Francia implacable en lo que va del torneo. La defensa africana deberá realizar un partido perfecto para contrarrestar las variantes con las que cuenta Deschamps y, sobre todo, a un Mbappé en llamas.

Francia suele sacar ventaja en los segundos tiempos, por lo que esperamos una primera mitad más pareja, aunque un resultado final a favor de los subcampeones del mundo.

Pronóstico: Francia 3-1 Marruecos

¿A qué hora se juega Francia vs Marruecos?

Ciudad: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Estadio: Gillette Stadium

Gillette Stadium Fecha: jueves 9 de julio

jueves 9 de julio Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP

16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Francia y Marruecos

Partidos jugados: 6

6 Francia: 4

Empates: 1

Marruecos: 1

Último partido entre ambos: 14/12/2022 - Francia 2-0 Marruecos - Semifinales Mundial 2022

France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | BSR Agency/GettyImages

Últimos 5 partidos

Francia Marruecos Francia 1-0 Paraguay 04/07/26 Canadá 0-3 Marruecos 04/07/26 Francia 3-0 Suecia 30/6/2026 Países Bajos 1-1 Marruecos 29/06/26 Noruega 1-4 Francia 26/6/2026 Marruecos 4-2 Haití 24/06/26 Francia 3-0 Irak 22/6/2026 Escocia 0-1 Marruecos 19/06/26 Francia 3-1 Senegal 16/6/2026 Brasil 1-1 Marruecos 13/06/26

¿Cómo ver el Francia vs Marruecos por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Últimas noticias de Francia

Luego de que la FIFA anulara la sanción a Folarin Balogun y le permitiera jugar contra Bélgica, Francia elevó un pedido para que se le quitara la amarilla que recibió Michael Olise en el partido ante Paraguay. Por su parte, Mbappé anticipó lo que se viene ante Marruecos: "Estamos preparados para un partido físico".

Les Bleus se sostienen como la mejor selección de esta Copa del Mundo. Ganó sus cinco encuentros, algo inédito para la selección en Mundiales y una marca que ni los campeones de 1998 y 2018 supieron alcanzar.

Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Doug Zimmerman/ISI Photos/GettyImages

Posible alineación de Francia contra Marruecos (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé

Últimas noticias de Marruecos

"Ya no somos una sorpresa. Cuando la gente habla de Marruecos, habla de un gran candidato. Es un enorme motivo de orgullo. Creo que esto recién empieza", aseguró el entrenador Mohamed Ouahbi tras el triunfo sobre Canadá.

Ouahbi sabe que no podrá contar con su goleador Ismael Saibari, quien sufrió una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha en el último encuentro y que posiblemente no pueda volver a jugar en lo que resta de la competencia. Su reemplazante será Soufiane Rahimi, autor de un tanto ante Canadá.

Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

Posible alineación de Marruecos contra Francia (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026