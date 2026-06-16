Francia vs Senegal - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Francia y Senegal abren la actividad del Grupo I en el Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Ambas selecciones se ven las caras en el MetLife Stadium, de Nueva York, donde se celebrará la final de dicho torneo.

Este será el segundo partido en la historia entre estos dos conjuntos. La única vez que se vieron las caras fue en la Copa del Mundo 2022, Corea-Japón, donde los senegaleses sorprendieron a propios y extraños tras derrotar 1-0 al que era el campeón reinante con un solitario gol de Papa Bouba Diop. Esto fue el inicio de la terrible actuación que finalizó con el último lugar del grupo y una eliminación que nadie esperaba.

Los galos llegan a este torneo como subcampeones del mundo y ganadores de su grupo en la eliminatoria europea. Mientras, los africanos hicieron lo propio en su grupo en las eliminatorias de su continente y se muestran como una posible sorpresa de esta edición.

Los futbolistas a seguir serán Kylian Mbappé, que a pesar de sufrir esta temporada de múltiples lesiones, parece que llega al 100% a la justa mundialista. Del otro lado, Assane Diao se puede convertir en una de las jóvenes promesas en consagrarse en este torneo.

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