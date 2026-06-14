Francia vs Senegal: previa, predicciones y alineaciones

La subcampeona del mundo, Francia, abre su camino en el Mundial 2026 frente a su similar de Senegal, una nación que normalmente da sorpresas en este torneo internacional y que podría hacerlo una vez más. Tanto galos como senegaleses comparten el Grupo I junto a Irak y Noruega, tratándose de uno de los sectores más complicados del certamen.



Les Bleus no tuvieron ninguna complicación para calificar a la Copa del Mundo, ya que lideraron sin problema el Grupo D de las Eliminatorias Europeas, sacando diez puntos a su más cercano perseguidor que fue Ucrania, la cual no logró clasificar al caer en el repechaje. El cuadro galo tuvo cinco triunfos y un empate. De todos los Mundiales disputados hasta ahora, Les Coqs únicamente se han perdido seis, pero desde la edición Francia 1998, donde salieron campeones, han participado de forma consecutiva, alzando su segundo cetro en Rusia 2018.



Con respecto a los Leones de la Teranga, la primera vez que dijeron presente en la justa internacional fue en Corea-Japón 2002, dejando un grato sabor de boca en los aficionados, ya que lograron colarse hasta los cuartos de final, donde cayeron por la mínima ante Turquía, no sin antes pegarle a la entonces campeona Francia en la Fase de Grupos y haber eliminado a Suecia en los octavos de final. Después de eso, los senegaleses no volvieron al plano mundialista hasta Rusia 2018 y Qatar 2022, quedando en Fase de Grupos y octavos, respectivamente.

Historial de enfrentamientos

Tal como se dijo, el único antecedente entre estas dos naciones pasó en Corea-Japón 2022, en la Jornada 1 de la Fase de Grupos, la primeriza y debutante selección africana dio de qué hablar al doblegar a la entonces defensora del cetro, Francia, liderada por Zinedine Zidane, la cual quedó eliminada en dicha fase para sorpresa de todo el mundo. Papa Bouba Diop fue el autor del único tanto que llevaría a Senegal a realizar una excelente Copa del Mundo.

Papa Bouba Diop | Andreas Rentz/GettyImages

Pronóstico SI

Los tiempos son diferentes de aquel entonces. Si bien Francia tenía hombres determinantes y grandes referentes que venían de ser campeones, hoy en día, a diferencia de aquella vez, toda la plantilla es de renombre, todos están en las mejores ligas del mundo e incluso hubo otros tantos que quedaron fuera de la convocatoria a pesar de su talento. No obstante, Senegal se ha caracterizado por causar problemas a sus adversarios por su juego veloz, físico y ofensivo, así que podría meterle un susto a los galos.



Francia 2-1 Senegal

¿A qué hora se juega el Francia vs Senegal?

Ciudad: East Rutherford, New Jersey

Estadio: MetLife Stadium

Fecha: martes, 16 de junio

Horario 14 h (EEUU ET), 13 h (México), 21 h (España)

Últimos 5 partidos

Francia Senegal Francia 3–1 Irlanda del Norte 8/6/26 Estados Unidos 3–2 Senegal 31/5/26 Francia 1–2 Costa de Marfil 4/6/26 Arabia Saudita 0–0 Senegal 9/6/26 Colombia 1-3 Francia 29/3/26 Senegal 3-1 Gambia 31/3/26 Brasil 1-2 Francia 26/3/26 Senegal 2-0 Perú 28/3/26 Azerbaiyán 1-3 Francia 16/11/25 Senegal 0-3 Marruecos 18/1/26

¿Cómo ver el Francia vs Senegal por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX España TVE, DAZN, RTVE

Últimas noticias de Francia

La dos veces campeona del mundo fue de las primeras que dio a conocer su convocatoria final para el certamen, encabezada por el delantero Kylian Mbappé (Real Madrid), uno de los sobrevivientes del campeonato del 2018, recordando que Antoine Griezmann y Olivier Giroud se retiraron del plano internacional hace un tiempo. Junto a La Tortuga Ninja Donatello está Ousmane Dembelé, figura del PSG de su país y último ganador del Balón de Oro.



Al haber tantos futbolistas talentosos, quedaron fuera hombres como Eduardo Camavinga (Real Madrid), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) y Kingsley Coman (Al-Nassr).



El llamado también cuenta con Malo Gusto (Chelsea), Mike Maignan (AC Milán), Jules Koundé (Barcelona), Rayan Cherki (Manchester City), Michael Olise (Bayern Múnich), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), etc.

La principal duda para el once del debut parece que está en la banda izquierda, donde Deschamps decidirá entre Désiré Doué y Bradley Barcola.

Colombia v France - International Friendly | Hannah Foslien/GettyImages

La posible alineación de Francia (4-2-3-1): Brice Samba; Lucas Digne, Lucas Hernández, Maxence Lacroix, Malo Gusto; Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, N’Golo Kanté; Désire Doué, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram.

Últimas noticias de Senegal

El entrenador Pape Thiaw no dejó grandes sorpresas en su convocatoria, pues esta la encabeza el veterano Sadio Mané (Al-Nassr), contando también con otros jugadores de gran nivel como Édouard Mendy (Al Ahli), Kalidou Koulibaly (Al Ahli), Pape Sarr (Tottenham), Assane Diao (Como), Nicolás Jackson (Bayern Múnich), Ibrahim Mbaye (PSG) y Pathé Ciss (Rayo Vallecano).

Sadio Mané podrá jugar el Mundial tras no participar en Qatar 2022 debido a una lesión de rodilla. Puede que ya no compita entre la élite europea, pero sigue siendo el jugador al que Francia deberá temer más en el MetLife Stadium.

Jugadores como Iliman Ndiaye, que aporta variedad en el ataque, el delantero Nicolas Jackson, o el mediocampo, integrado por Lamine Camara y Pape Gueye, son las principales armas de esta seleccion.

Senegal | SEBASTIEN BOZON/GettyImages

La posible alineación de Senegal (3-4-3): Yehvann Diouf; Antoine Mendy, Mamadou Sarr, Andoulaye Seck; El Hadji Malick Diouf, Habib Diarra, Pathé Ciss, Lamine Camara; Isnaïla Sarr, Ibrahim Mbaye, Assane Diao.