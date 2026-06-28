Francia vs Suecia: previa, predicciones y alineaciones

El Mundial 2026 entra en etapa de definición y Francia es una de las candidatas a la gloria, mostrando en la fase de grupos un poder de fuego envidiable y afianzando su excelente momento de cara a la instancia de mata-mata.

Pronóstico SI Fútbol

Francia jugará de manera más cautelosa contra Suecia porque saben que con espacios pueden lastimar y que tienen en Gyökeres un centrodelantero letal que puede darles más de un dolor de cabeza, aunque seguramente dominen el trámite del encuentro en lo global y se lleven el partido sin grandes inconvenientes.

Francia 2-0 Suecia

¿A qué hora se juega Francia vs Suecia?

Ciudad : Nueva Jersey, Estados Unidos

: Nueva Jersey, Estados Unidos Estadio : Metlife Stadium

: Fecha : martes 30 de junio

: martes 30 de junio Hora : 16:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP

: 16:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP Arbitro: A confirmar

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Francia y Suecia

Francia : 12

: 12 Empate : 5

: 5 Suecia: 6

Último enfrentamiento: Francia 4-2 Suecia - 17/11/20 - UEFA Nations League

Últimos 5 partidos

Francia Suecia Francia 3-1 Noruega

26/6/26 Suecia 1-1 Japón

25/6/26 Francia 3-0 Irak

22/6/26 Suecia 1-5 Países Bajos

20/6/26 Francia 3-1 Senegal

16/6/26 Suecia 5-1 Túnez

14/6/26 Francia 3-1 Irlanda del Norte

8/6/26 Suecia 2-2 Grecia

4/6/26 Francia 1-2 Costa de Marfil

4/6/26 Noruega 3-1 Suecia

1/6/26

¿Cómo ver Francia vs Suecia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de Francia

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

El equipo comandado por Didier Deschamps viene de arrasar en la fase de grupos, venciendo 3-1 a Senegal en el debut, a Irak por 3-0 en la segunda jornada y a Noruega en la última de la zona I de la Copa del Mundo por 3-1.

Ahora, Les Bleus buscarán pasar la primera ronda eliminatoria mano a mano contra el duro equipo sueco, que viene de tener una fase de grupos plagada de sobresaltos. A pesar de eso, son un equipo de temer y Francia no puede confiarse.

Posible alineación de Francia contra Suecia (4-2-3-1): Mike Maignan; Theo Hernández, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Koundé; Manu Kone, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappe.

Últimas noticias de Suecia

U.S.-DALLAS-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-GROUP F-JPN VS SWE | Xinhua News Agency/GettyImages

Por su parte, los suecos sufrieron bastante para clasificarse a la siguiente ronda: arrancaron de gran forma goleando 5-1 a Túnez, pero cayeron por idéntico resultado contra Países Bajos en la segunda jornada. En la última buscaban una mejor posición, pero el 1-1 ante Japón los situó en esta llave.

Quieren mejorar y buscarán hacerlo para este partido, aunque el margen es realmente acotado: enfrentarán a Francia, que viene de ser finalista en los últimos dos Mundiales y quiere bordar la tercera estrella a su escudo.

Posible alineación de Suecia contra Francia (3-4-3): Jacob Zetterström; Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Victor Lindelof, Alexander Bernhardsson; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga.