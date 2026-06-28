Francia vs Suecia: previa, predicciones y alineaciones
El Mundial 2026 entra en etapa de definición y Francia es una de las candidatas a la gloria, mostrando en la fase de grupos un poder de fuego envidiable y afianzando su excelente momento de cara a la instancia de mata-mata.
Pronóstico SI Fútbol
Francia jugará de manera más cautelosa contra Suecia porque saben que con espacios pueden lastimar y que tienen en Gyökeres un centrodelantero letal que puede darles más de un dolor de cabeza, aunque seguramente dominen el trámite del encuentro en lo global y se lleven el partido sin grandes inconvenientes.
Francia 2-0 Suecia
¿A qué hora se juega Francia vs Suecia?
- Ciudad: Nueva Jersey, Estados Unidos
- Estadio: Metlife Stadium
- Fecha: martes 30 de junio
- Hora: 16:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP
- Arbitro: A confirmar
Historial de enfrentamientos directos entre Francia y Suecia
- Francia: 12
- Empate: 5
- Suecia: 6
Último enfrentamiento: Francia 4-2 Suecia - 17/11/20 - UEFA Nations League
Últimos 5 partidos
Francia
Suecia
Francia 3-1 Noruega
Suecia 1-1 Japón
Francia 3-0 Irak
Suecia 1-5 Países Bajos
Francia 3-1 Senegal
Suecia 5-1 Túnez
Francia 3-1 Irlanda del Norte
Suecia 2-2 Grecia
Francia 1-2 Costa de Marfil
Noruega 3-1 Suecia
¿Cómo ver Francia vs Suecia por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
México
Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
España
DAZN Spain
Últimas noticias de Francia
El equipo comandado por Didier Deschamps viene de arrasar en la fase de grupos, venciendo 3-1 a Senegal en el debut, a Irak por 3-0 en la segunda jornada y a Noruega en la última de la zona I de la Copa del Mundo por 3-1.
Ahora, Les Bleus buscarán pasar la primera ronda eliminatoria mano a mano contra el duro equipo sueco, que viene de tener una fase de grupos plagada de sobresaltos. A pesar de eso, son un equipo de temer y Francia no puede confiarse.
Posible alineación de Francia contra Suecia (4-2-3-1): Mike Maignan; Theo Hernández, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Koundé; Manu Kone, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappe.
Últimas noticias de Suecia
Por su parte, los suecos sufrieron bastante para clasificarse a la siguiente ronda: arrancaron de gran forma goleando 5-1 a Túnez, pero cayeron por idéntico resultado contra Países Bajos en la segunda jornada. En la última buscaban una mejor posición, pero el 1-1 ante Japón los situó en esta llave.
Quieren mejorar y buscarán hacerlo para este partido, aunque el margen es realmente acotado: enfrentarán a Francia, que viene de ser finalista en los últimos dos Mundiales y quiere bordar la tercera estrella a su escudo.
Posible alineación de Suecia contra Francia (3-4-3): Jacob Zetterström; Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Victor Lindelof, Alexander Bernhardsson; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo