Franco Mastantuono está a un paso de irse cedido a la Serie A

Franco Mastantuono está cada vez más cerca de continuar su carrera lejos del Real Madrid. La directiva merengue considera que una cesión será clave para que el mediocampista sume minutos y acelere su crecimiento, luego de una temporada en la que alternó buenas actuaciones con períodos de poca participación.

La Fiorentina se perfila como el principal destino para el futbolista argentino, con un préstamo por una temporada que no incluiría opción de compra. Solo restan algunos detalles económicos relacionados con el reparto del salario para cerrar el acuerdo.

🚨🇦🇷 Franco Mastantuono will be the next one to leave Real Madrid on loan with Fiorentina advancing in talks.



Fiorentina are leading the race, Franco is open to the move and deal depends on salary coverage. Talks underway.



🎥➕ https://t.co/APKPieVq4a pic.twitter.com/9bC9FjLJBs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

La falta de espacio en el equipo de Mourinho

Aunque dejó una buena imagen durante la pretemporada e incluso marcó un gol frente al Leganés, Mastantuono no logró asegurarse un lugar en los planes de José Mourinho. La competencia en la zona ofensiva aumentó con las incorporaciones del plantel y el sistema táctico del entrenador portugués tampoco favorece sus características.

Ante ese panorama, tanto el entorno del jugador como el club entendieron que lo mejor era buscar un destino donde pudiera tener continuidad sin alejarse del fútbol de primer nivel europeo.

Fiorentina gana la carrera

Pese a que en las últimas semanas también surgieron consultas de clubes como el Napoli y el Milan, mientras que River Plate especuló con un regreso del mediocampista, desde el Madrid siempre priorizaron que el futbolista permaneciera en Europa para facilitar su seguimiento y continuar con su proceso de adaptación.

En esa línea, la Fiorentina terminó imponiéndose como la opción más atractiva: el conjunto italiano le ofrecería un contexto ideal para recuperar confianza, asumir un rol más importante en el campo de juego y seguir evolucionando en una de las ligas más competitivas del continente.

Real Madrid Training Session | BSR Agency/GettyImages

En el Valdebebas mantienen plena confianza en el potencial de Mastantuono y consideran que esta cesión puede ser determinante para su futuro; en Italia tendrá la oportunidad de demostrar su talento con mayor regularidad antes de regresar al Real Madrid con más experiencia y preparado para pelear por un lugar en el primer equipo.