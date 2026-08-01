La salida de Mastantuono del Real Madrid es un secreto a voces: perdió lugar en la consideración de Álvaro Arbeloa, cerrando una temporada sin grandes luces, mientras que con la llegada de José Mourinho quedó definitivamente relegado.

Ahora, su futuro deberá estar en otro club si quiere que la temporada 2026/27 lo encuentre con tiempo frecuente de juego, algo que en el Madrid no va a tener. Tan así es la situación que se quedó afuera de la convocatoria para el amistoso con la Fiorentina en Austria de este fin de semana.

Entre los clubes que lo pretenden asoman el AC Milan y River Plate, club que lo formó como profesional. Los argentinos corren de atrás porque el Real Madrid está interesado en cederlo a un club de Europa para que agarre el rodaje necesario. Cabe recordar que el Millonario no está jugando en la Copa Libertadores de América y que su andar en el inicio del segundo semestre fue pésimo, con una eliminación sorpresiva en la Copa Argentina y dos derrotas al hilo en las primeras jornadas del Clausura.

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Angel Martinez/GettyImages

Próximo a cumplir 19 años, Mastantuono podría seguir el camino de Endrick: llegó muy joven al Real Madrid, se fue cedido y tras ganar confianza regresó para ser tenido en cuenta. Todavía no está confirmada ni la cesión ni el desino, pero lo cierto es que su futuro más inmediato no estará en Chamartín.

En la última temporada, su primera con el Merengue, Mastantuono llegó a jugar en 35 partidos, donde anotó tres tantos y brindó una asistencia. Los goles se repartieron uno en cada competencia importante: en la UEFA Champions League le marcó al AS Mónaco en la etapa de liguilla, en LaLiga al Levante y en la Copa del Rey al Albacete, el día del debut de Álvaro Arbeloa como entrenador de la Casa Blanca.