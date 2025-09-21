Franco Mastantuono pide paso en el Real Madrid

El Real Madrid encontró en la tarde de ayer más problemas de los esperados para superar al Espanyol, pero el gran titular de la noche no estuvo en el marcador ni en el juego colectivo, sino en la figura de Franco Mastantuono. El argentino, de apenas 18 años, ofreció su actuación más convincente desde que viste de blanco y lo hizo en un escenario marcado por el cambio de dibujo de Xabi Alonso.

El técnico apostó por un 4-2-3-1 asimétrico, con Kylian Mbappé y Mastantuono ocupando zonas interiores. Si bien la circulación no alcanzó la fluidez deseada, Mastantuono se sintió como en casa. Su perfil está hecho para aparecer entre líneas, asociarse y encarar, y anoche lo demostró con creces.

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Angel Martinez/GettyImages

Los números avalan la sensación visual: fue el futbolista que más duelos ganó (12), el que más regates completó (seis) y, además, generó dos ocasiones claras. Todo ello sin descuidar la precisión: firmó un 89% de acierto en el pase, cifra notable para un jugador que arriesgó con balón en campo rival.

La gran cuestión es inmediata: ¿puede Mastantuono discutirle la titularidad a figuras consolidadas como Arda Güler o Jude Bellingham? La competencia es feroz, pero su desempeño sugiere que no está lejos de alcanzar ese nivel. Frente al Espanyol, ofreció un despliegue de madurez impropia para su edad y dejó claro que no es solo un recurso de futuro, sino un presente muy válido para un Madrid que necesita variantes ofensivas.

Xabi Alonso sabe que gestionar el talento joven exige paciencia y equilibrio, pero Mastantuono parece decidido a acelerar los plazos. Si mantiene este nivel, el debate ya no será si merece minutos, sino a quién desplaza de un once repleto de estrellas.