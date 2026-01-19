Frenkie De Jong estalla contra el arbitraje tras la derrota del Barcelona frente a la Real Sociedad

La derrota del Barcelona en Anoeta no solo cortó una racha de 11 partidos sin perder; también dejó una herida abierta en el discurso arbitral. El capitán azulgrana, Frenkie de Jong, fue el primero en manifestar el malestar colectivo. “El cuarto árbitro me dijo que no era fuera de juego”, soltó al término del encuentro. La frase, corta y filosa, resumió una noche de confusión, revisiones interminables y decisiones que encendieron al banquillo culé. Para De Jong, el problema no fue solo la jugada, sino el clima: “El año pasado pasó lo mismo” y “No puedes ni hablar con el árbitro”.

🗣️ Frenkie de Jong: “El árbitro no se puede hablar con el, soy el capitán, puedo hablar con el. Me ha mirado con cara de estar por encima nuestra. Me ha sacado tarjeta por decirle que vigile el tiempo perdido”. pic.twitter.com/SIUn847zCO — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) January 18, 2026

El partido estuvo marcado desde temprano por la intervención del VAR. Un gol anulado a Fermín López, bien invalidado por una falta previa, abrió la puerta a una serie de revisiones que terminaron pesando en el ánimo del Barcelona. La más polémica llegó con el tanto de Lamine Yamal, precedido por un fuera de lugar milimétrico de Jules Koundé que, para los culés, dejó más dudas que certezas. Después, un penal señalado y posteriormente anulado por otra posición adelantada del mismo Yamal terminó de incendiar el escenario.

De Jong apuntó directamente a la actitud del árbitro principal, Gil Manzano, más que a una jugada específica. La queja no fue técnica, sino humana: la falta de diálogo. Un capitán busca explicaciones; cuando no las encuentra, el enfado escala. Hansi Flick fue más diplomático en conferencia, pero el mensaje de su líder en el campo fue más crudo y frontal.

Más allá de la polémica, el Barcelona se fue de San Sebastián con la sensación de haber sido superior en el juego, pero derrotado en el marcador. La caída no le arrebató el liderato de LaLiga 2025/26, aunque sí redujo la ventaja a un solo punto tras el triunfo del Real Madrid ante el Levante.

