Frenkie De Jong tras la eliminación del Barcelona: "Nos hemos dejado la vida"

El FC Barcelona se plantó en el Wanda Metropolitano y consiguió derrotar al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League por 1-2, sin embargo, no fue suficiente para que consiguieran avanzar a la ronda de semifinales y sufrieron una dolorosa eliminación más ante los colchoneros con un marcador global de 2-3.

Esta temporada ambos clubes han tenido una feroz competencia en varias de las competiciones desde el campeonato doméstico hasta la Copa del Rey y Copa de Campeones de Europa, y salvo en LaLIga, los rojiblancos se han impuesto sobre los pupilos de Hansi Flick en una de sus mejores campañas en los años recientes bajo las órdenes de Diego Simeone.

De hecho, después de nueve años el conjunto rojilblanco regresa a unas semifinales en el torneo más importente a nivel de clubes del mundo.

Las declaraciones de De Jong tras la eliminación

"Nos hemos dejado la vida..."



👤 Frenkie de Jong, tras la derrota en el Metropolitano. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/iTKtgaUyWx — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 14, 2026

Al final del partido, los micrófonos de Movistar+ captaron las declaraciones del referente culé, Frenkie De Jong quien ingresó de cambió en el partido y dio la cara destacando la entrega del equipo azulgrana.

"Hemos hecho muy buen partidos, lo hemos intentado, nos hemos dejado la vida, la suerte no ha estado de nuestro lado, toca seguir, estamos creciendo cada años, tenemos un equipo que puede competir en todas las competiciones. Nos quedamos con uno menos, que siempre es más difícil. ¿Los cambios? No lo sé, todos se han dejado la vida. No ganar la Champions no significa que no estemos en el camino correcto. Si seguimos así, alguna vez caerá de nuestro lado", apuntó.

Con este resultado al cuadro blaugrana solamente le queda competir por el trofeo de liga en donde marchan como líderes con nueve puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid a falta de siete fechas por disputar.