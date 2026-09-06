El FC Barcelona ha perdido en Frenkie de Jong un gran valor para el mediocampo, y duele más al ver que fue con cierta controversia: desde el club hubo bronca por el manejo de su lesión, acusando que intentó llegar bien al Mundial y que en la competencia de selecciones jugó lesionado.

Ahora, el Barça lo espera para reforzar el mediocampo, aunque seguramente haya perdido gran terreno con Rodri y tenga una charla pendiente con Hansi Flick sobre todo lo sucedido en torno a su lesión ligamentaria en la rodilla y el manejo de la situación.

La fecha a la que el neerlandés apunta para volver a entrenarse a la par de sus compañeros en la Ciutat Esportiva es, aproximadamente, el 10 de octubre, una vez que termine el parón internacional de selecciones de tres semanas que instaló la FIFA como gran novedad para el año 2026.

Club Brugge v FC Barcelona - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Hace poco más de una semana, Flick respaldó públicamente a de Jong a pesar de lo acontecido: "Estoy contento de que un fantástico jugador como Frenkie esté en nuestra plantilla. Nos aporta mucha calidad. Es importante que vaya día a día. Está mejorando un poco, trabaja duro para volver".

A pesar de esto, la "sanción" interna existió, ya que le retiró la capitanía del equipo: en su decisión, los capitanes son Raphinha y Pedri. Principalmente, el entrenador fundamentó que se debe a que son habituales titulares. Los futbolistas eligieron a los otros tres: Lamine Yamal, Eric García y... Frenkie de Jong.

El FC Barcelona enfrentará este domingo al Valencia en Mestalla y tiene la chance de quedar como único líder por primera vez en la temporada de LaLiga, ya que el Real Madrid perdió con el Betis y ya no tiene su invicto. En caso de triunfar, permanecerían con puntaje ideal y encararían el debut por la UEFA Champions League ante el Feyenoord con la moral bien alta.