Fue clave en el último campeonato de Tigres y ahora está completamente borrado para la final de vuelta ante Toluca

La noche del domingo 14 de diciembre, la cancha del estadio Nemesio Díez será el escenario del partido correspondiente a la final de vuelta por el torneo de Apertura 2025, donde los Diablos Rojos del Toluca recibirán a los Tigres UANL en un duelo que promete intensidad, tensión y una fuerte carga emocional para ambos bandos.

El conjunto dirigido por Antonio “el Turco” Mohamed buscará hacer valer su localía para conquistar el anhelado bicampeonato, mientras que los felinos, ahora bajo el mando de Guido Pizarro, intentarán bordar la novena estrella en el escudo del club. Tigres llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida, resultado que le permite jugar con el empate a su favor.

Sin embargo, más allá de la expectativa que genera la definición del campeonato, una ausencia ha marcado la previa del encuentro y ha despertado múltiples reacciones entre la afición universitaria. Entre los convocados no aparece Sebastián Córdova, futbolista que fue pieza clave en el último campeonato de Tigres y protagonista de momentos decisivos que quedaron grabados en la memoria reciente de la institución.

Ya ni viajó a Toluca 😟



A Córdova se le acaba su contrato en diciembre y no será renovado pero él no viajar a la Final de Vuelta causó polémicas, pues sean campeones o no, el jugador de Tigres ya ni podría estar en la premiación. 👀 pic.twitter.com/2ddYNqbiHe — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 14, 2025

La realidad hoy es muy distinta. Desde hace varias semanas, Córdova ha quedado completamente borrado del plantel, sin minutos ni protagonismo, situación que apunta a un final de ciclo inevitable. Su salida parece inminente y su ausencia en la final no hace más que confirmar que ya no entra en los planes deportivos del equipo, pese a su peso específico en el pasado reciente.

Aun así, la afición no olvida. Durante el entrenamiento a puerta abierta realizado el sábado, previo al viaje al Estado de México, Sebastián Córdova recibió una emotiva ovación por parte de los seguidores felinos. Un gesto claro de reconocimiento a un jugador que fue determinante en la obtención del título anterior y que, aunque hoy no esté en la cancha, sigue ocupando un lugar especial en la memoria del tigre.

Así se despidió la afición más pasional del país de Sebastián Córdova! Jamás se olvidará lo importante que fue para que Tigres levantara LA OCATAVA! El ciclo terminó pero esta siempre será tu casa! pic.twitter.com/8Uk5eYcgCi — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) December 14, 2025

