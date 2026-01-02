Fulham vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
En duelo correspondiente a la fecha 20 de la Premier Legue, el Fulham buscará aprovechar el mal momento del Liverpool, cuando reciban al equipo de Arne Slott en el estadio Craven Cottage.
Los Reds vienen de un amargo empate ante el Leeds United sin goles y quieren volver al camino del triunfo, que habían tenido en el mes de diciembre. Llegan con tres victorias y un empate en los último cuatro encuentros, con 9 goles a favor y 5 en contra.
Por su parte, el Fulham también igualó en su primer compromiso del año, con la igualdad 1-1 frente al Crystal Palace. Tienen tres victorias y una derrota en sus últimas cuatro presentaciones, con siete goles a favor y 5 en contra.
A continuación, toda la información que necesitas saber sobre este importante partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fulham vs Liverpool?
Ciudad: Londres
Fecha: domingo 4 de enero
Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 3:00 (España)
Estadio: Craven Cottage
¿Cómo se podrá ver el Fulham vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
HBO Max
Futbo tv
México
Telemundo
Disney Premium
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Fulham
Rival
Resultado
Competición
Crystal Palace
1-1 E
Premier League
West Ham
1-0 V
Premier League
Nottingham Forest
1-0 V
Premier League
Newcastle
1-2 D
Carabao Cup
Burnley
3-2 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Leeds
1-1 E
Premier League
Wolverhampton
2-1 V
Premier League
Tottenham
2-1 V
Premier League
Brighton
2-0 V
Premier League
Inter de Milán
1-0 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Fulham
Raúl Jiménez apunta a ser titular nuevamente con el Fulham, equipo que le ha dado la confianza pese a que solo ha marcado cuatro goles en esta temporada. Tiene 12 partidos consecutivos siendo titular, un buen número a sus 34 años de edad.
El experimentado mexicano vive un gran momento de forma y se espera que sea una de las caras de México en la próxima Copa del Mundo.
Últimas noticias del Liverpool
El experimentado central del Liverpool, Virgil Van Dijk, dijo a LiverpoolFC.com tras el partido con el Leeds que terminó en empate que a su equipo le está costando generar ocasiones de gol. "Creo que no hemos creado suficientes ocasiones para merecer una victoria", reconoció el holandés.
Ahora el zaguero espera que esos problemas de generación de oportunidades de marcar no sucedan nuevamente ante el Fulham. "Evidentemente, las intenciones están claras, queremos hacerlo, pero lamentablemente no ha sido así y ahora tenemos que centrarnos en un viaje a Londres, que también va a ser muy, muy difícil", añadió.
Posibles alineaciones
Fulham
Portero: Leno
Defensas: Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson
Mediocampistas: Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe
Delanteros: Kevin y Jimenez
Liverpool
Portero: Alisson
Defensas: Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez
Mediocampistas: Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo
Delantero: Ekitike
Pronóstico SI
El Liverpool y el Fulham se enfrentan en un partido clave para mantenerse en el medio de la tabla de clasificación. El Liverpool necesita una victoria como visitante, pero en frente tendrán a uno de los mejores locales del campeonato. Todo indica que será un empate con muchos goles.
Fulham 3-3 Liverpool
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira