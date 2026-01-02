Fulham vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

En duelo correspondiente a la fecha 20 de la Premier Legue, el Fulham buscará aprovechar el mal momento del Liverpool, cuando reciban al equipo de Arne Slott en el estadio Craven Cottage.

Los Reds vienen de un amargo empate ante el Leeds United sin goles y quieren volver al camino del triunfo, que habían tenido en el mes de diciembre. Llegan con tres victorias y un empate en los último cuatro encuentros, con 9 goles a favor y 5 en contra.

Por su parte, el Fulham también igualó en su primer compromiso del año, con la igualdad 1-1 frente al Crystal Palace. Tienen tres victorias y una derrota en sus últimas cuatro presentaciones, con siete goles a favor y 5 en contra.

A continuación, toda la información que necesitas saber sobre este importante partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fulham vs Liverpool?

Ciudad: Londres

Fecha: domingo 4 de enero

Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 3:00 (España)

Estadio: Craven Cottage

Craven Cottage Stadium | BEN STANSALL/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Fulham vs Liverpool en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos HBO Max Futbo tv México Telemundo Disney Premium España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Fulham

Rival Resultado Competición Crystal Palace 1-1 E Premier League West Ham 1-0 V Premier League Nottingham Forest 1-0 V Premier League Newcastle 1-2 D Carabao Cup Burnley 3-2 V Premier League

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Leeds 1-1 E Premier League Wolverhampton 2-1 V Premier League Tottenham 2-1 V Premier League Brighton 2-0 V Premier League Inter de Milán 1-0 V UEFA Champions League

Últimas noticias del Fulham

Raúl Jiménez apunta a ser titular nuevamente con el Fulham, equipo que le ha dado la confianza pese a que solo ha marcado cuatro goles en esta temporada. Tiene 12 partidos consecutivos siendo titular, un buen número a sus 34 años de edad.

El experimentado mexicano vive un gran momento de forma y se espera que sea una de las caras de México en la próxima Copa del Mundo.

Raúl Jiménez | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Últimas noticias del Liverpool

El experimentado central del Liverpool, Virgil Van Dijk, dijo a LiverpoolFC.com tras el partido con el Leeds que terminó en empate que a su equipo le está costando generar ocasiones de gol. "Creo que no hemos creado suficientes ocasiones para merecer una victoria", reconoció el holandés.

Ahora el zaguero espera que esos problemas de generación de oportunidades de marcar no sucedan nuevamente ante el Fulham. "Evidentemente, las intenciones están claras, queremos hacerlo, pero lamentablemente no ha sido así y ahora tenemos que centrarnos en un viaje a Londres, que también va a ser muy, muy difícil", añadió.

Virgil Van Dijk | Liverpool FC/GettyImages

Posibles alineaciones

Fulham

Portero: Leno

Defensas: Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson

Mediocampistas: Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe

Delanteros: Kevin y Jimenez

Liverpool

Portero: Alisson

Defensas: Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez

Mediocampistas: Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo

Delantero: Ekitike

Pronóstico SI

El Liverpool y el Fulham se enfrentan en un partido clave para mantenerse en el medio de la tabla de clasificación. El Liverpool necesita una victoria como visitante, pero en frente tendrán a uno de los mejores locales del campeonato. Todo indica que será un empate con muchos goles.

Fulham 3-3 Liverpool

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE