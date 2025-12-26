El equipo de la Liga MX que levanta la mano por Lichnovsky

El futuro de Igor Lichnovsky comienza a definirse lejos de Club América. A sus 31 años, el zaguero chileno no entra en los planes de la directiva azulcrema, que busca una depuración del plantel de cara al próximo torneo, aunque las ofertas formales todavía no aparecen.

En ese contexto surge Pachuca como un nuevo pretendiente dentro de la Liga MX. Los Tuzos han puesto la mira en Lichnovsky como una alternativa para reforzar su defensa central, valorando su experiencia internacional y su recorrido reciente en un club de alta exigencia como el América.

¿OTRA OPCIÓN? 🤔



El futuro de Igor Lichnovsky pinta estar fuera del América, desde la directiva quieren darle salida al chileno y se suma un equipo más interesado en el defensa, apuntan desde diario el Universal.



💥 Los Tuzos del Pachuca serían el equipo más interesado de Liga… pic.twitter.com/sL51mQwpB6 — Futbol Total (@futboltotal) December 24, 2025

Desde Coapa la postura es clara: América quiere liberar la ficha del chileno cuanto antes. Sin embargo, la operación se ha complicado porque no existen propuestas sólidas que se ajusten a las expectativas iniciales del club, lo que ha obligado a reconsiderar escenarios menos rígidos para facilitar su salida.

Pachuca aparece como una opción viable, aunque con condiciones muy específicas. La directiva hidalguense estaría dispuesta a negociar por Lichnovsky, pero únicamente bajo cifras a la baja, conscientes de que el jugador no es prioridad en América y que el margen de maniobra favorece a los posibles compradores.

FBL-MEX-AMERICA-PACHUCA | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

El principal obstáculo en la negociación es el salario del defensor. Lichnovsky percibe cerca de dos millones de dólares anuales en Coapa, una cifra completamente fuera del alcance presupuestal de Pachuca, que ya ha dejado claro que no asumirá ese monto bajo ningún escenario.

Para que la operación avance, América tendría que absorber parte del salario o aceptar una rescisión con condiciones favorables. De lo contrario, el interés de Pachuca podría enfriarse rápidamente, ya que el club no está dispuesto a romper su estructura financiera por un fichaje de corto plazo.

A pesar de ello, el cuerpo deportivo de los Tuzos valora positivamente el perfil del chileno. Su liderazgo, experiencia en liguilla y capacidad para competir en contextos de presión encajan con un equipo joven que suele potenciar futbolistas para después proyectarlos a mercados más competitivos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026