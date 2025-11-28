El Real Madrid toma una decisión sobre el fichaje de Ibrahima Konaté

El Real Madrid informó al Liverpool que no seguirá con su intención de llegar a un acuerdo con Ibrahima Konaté para 2026. Después de tener al francés en la lista de preseleccionados durante mucho tiempo, el acuerdo se canceló, según The Athletic.

El club blanco habría informado al Liverpool de que no tiene interés en firmar al central, cuyo contrato con el gigante inglés termina el próximo 30 de junio. El central, por su parte, sigue negociando un nuevo contrato con el Liverpool. La propuesta está sobre la mesa, pero aún no hay una decisión final.

Es que viendo el bajo nivel que está teniendo el futbolista, desde Valdebebas no quieren cometer ningún error y que por ahorrarse unos millones ante la posibilidad de no pagar una ficha, termine siendo un salario caro para un futbolista que no está a la altura del club.

El defensa central 26 años de edad disputó 42 partidos con el Liverpool la temporada pasada entre todas las competiciones, superando los 3.300 minutos de juego, en los que marcó dos goles y dio dos asistencias.

Liverpool v Nottingham Forest - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Al margen de la prioridad de incorporar un marcador central, preferentemente zurdo a pesar de que Konaté sea diestro, en el Real Madrid no descartan la idea que Antonio Rüdiger renueve en el club.

El alemán tiene 32 años y acaba contrato a final de temporada. El futbolista quiere seguir si las lesiones lo dejan un poco en paz y ha rechazado tentadoras ofertas económicas del fútbol árabe.

Por su parte, el gran ganador de esta situación termina siendo el Livepool, que de esta manera recibe una excelente noticia porque el conjunto español era un duro competidor a la hora de intentar retener al jugador.

El deseo del club siempre ha sido poder ampliar su contrato y ahora ven la luz en este sentido. Incluso hace dos semanas, Konaté explicó: "Mis agentes siguen negociando con el Liverpool", al que llegó en verano de 2021 por 40 millones de euros. "Tomaré una decisión y espero poder anunciarla muy pronto".

